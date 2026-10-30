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    Slovenija

    Prihaja višja sezona pri omrežnini: uporabite tarifni semafor

    Nova bo tudi razporeditev časovnih blokov. Po izračunih agencije naj bi povprečen odjemalec elektrike na letni ravni plačeval manj omrežnine kot prejšnja leta.
    Prihaja višja sezona pri omrežnini, nova bo tudi razporeditev časovnih blokov. Fotografija je simbolična. FOTO: Črt Piksi
    Galerija
    Prihaja višja sezona pri omrežnini, nova bo tudi razporeditev časovnih blokov. Fotografija je simbolična. FOTO: Črt Piksi
    STA, R. I.
    30. 10. 2026 | 07:14
    7:17
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    Z novembrom se bo začelo štirimesečno obdobje višje sezone obračuna omrežnine pri elektriki. Strošek bo višji kot v lanski sezoni, po tarifah do konca leta 2026 za tipične odjemalce za od 12 do 40 odstotkov. Tarife za leto 2027, ko prihaja tudi drugačna razporeditev časovnih blokov, naj bi bile znane konec novembra letos.

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    V višji sezoni – od začetka novembra do konca februarja – bo skladno z ukrepom postopnosti, ki je bil sprejet septembra lani, odjemalcem obračunanih 70 odstotkov vrednosti tarifne postavke za moč v časovnem bloku 1. Po informativnih izračunih, ki jih je v tem mesecu objavila Agencija za energijo, bo povprečni gospodinjski odjemalec s porabo 4000 kilovatnih ur (kWh) v višji sezoni mesečno plačal 24 evrov oz. 5,8 evra ali 31,9 odstotka več kot v pretekli višji sezoni.

    Agencija poudarja, da bo letni strošek omrežnine (upoštevaje tudi nižjo sezono) za povprečnega gospodinjskega odjemalca tudi v letu 2026 nižji kot po stari metodologiji, in sicer za dobrih 18 odstotkov. Po stari metodologiji je plačal 222,5 evra, v letu 2025 171,1 evra in v letu 2026 182,1 evra omrežnine.

    Gospodinjski odjemalec s toplotno črpalko, ki ima letno porabo 9000 kWh, bo v prihajajoči višji sezoni mesečno plačal 41,7 evra oz. 4,6 evra ali 12,4 odstotka več kot v pretekli višji sezoni. Letni strošek omrežnine takšnega gospodinjskega odjemalca bo v letu 2026 za skoraj 26 odstotkov nižji kot po stari metodologiji. FOTO: Stockmediaseller/Shutterstock
    Gospodinjski odjemalec s toplotno črpalko, ki ima letno porabo 9000 kWh, bo v prihajajoči višji sezoni mesečno plačal 41,7 evra oz. 4,6 evra ali 12,4 odstotka več kot v pretekli višji sezoni. Letni strošek omrežnine takšnega gospodinjskega odjemalca bo v letu 2026 za skoraj 26 odstotkov nižji kot po stari metodologiji. FOTO: Stockmediaseller/Shutterstock

    Gospodinjski odjemalec s toplotno črpalko, ki ima letno porabo 9000 kWh, bo v prihajajoči višji sezoni mesečno plačal 41,7 evra oz. 4,6 evra ali 12,4 odstotka več kot v pretekli višji sezoni. Letni strošek omrežnine takšnega gospodinjskega odjemalca bo v letu 2026 za skoraj 26 odstotkov nižji kot po stari metodologiji. Ta gospodinjski odjemalec je po stari metodologiji plačal 429,6 evra, v letu 2025 326,1 evra in v letu 2026 318,3 evra omrežnine.

    Gospodinjski odjemalec s toplotno črpalko in sončno elektrarno, ki ima letno porabo 9000 kWh, pa bo v prihajajoči višji sezoni mesečno plačal 24 evrov oz. 6,9 evra ali 40,4 odstotka več kot v pretekli višji sezoni.

    Gospodinjski odjemalec s toplotno črpalko in sončno elektrarno, ki ima letno porabo 9000 kWh, bo v prihajajoči višji sezoni mesečno plačal 24 evrov oz. 6,9 evra ali 40,4 odstotka več kot v pretekli višji sezoni. FOTO: Alexandru_logel./Shutterstock
    Gospodinjski odjemalec s toplotno črpalko in sončno elektrarno, ki ima letno porabo 9000 kWh, bo v prihajajoči višji sezoni mesečno plačal 24 evrov oz. 6,9 evra ali 40,4 odstotka več kot v pretekli višji sezoni. FOTO: Alexandru_logel./Shutterstock

    Letni strošek omrežnine za tega gospodinjskega odjemalca s toplotno črpalko in sončno elektrarno bo v letu 2026 višji kot po stari metodologiji, in sicer za približno 60 evrov na leto oz. povprečno pet evrov več na mesec. Ta gospodinjski odjemalec je po stari metodologiji plačal 95,5 evra, v letu 2025 155,5 evra in v letu 2026 155,4 evra omrežnine.

    Gospodinjski odjemalci s sončno elektrarno v sistemu net meteringa ne plačujejo omrežnine za energijo (vendar še vedno plačujejo omrežnino za obračunsko moč), zato je njihov letni strošek omrežnine nižji kot za gospodinjske odjemalce s podobno porabo vendar brez sončne elektrarne.

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    Uporabite tarifni semafor

    Da bi ublažila skok omrežnine po prehodu iz poletne v zimsko sezono, se je agencija lani odločila za postopno uveljavitev zvišanja tarif za omrežnino za moč v časovnem bloku 1. Tako je bilo v lanski zimski sezoni uveljavljene 50 odstotkov ciljne vrednosti tarifne postavke, letos je bo torej 70 odstotkov in v prihodnji sezoni 90 odstotkov ciljne vrednosti tarifne postavke za moč.

    Z letom 2027 prihaja do sprememb v opredelitvi časovnih blokov, ker se je zaradi izrazitega porasta števila sončnih elektrarn v letih 2024 in 2025 pomembno spremenil sistemski konični diagram obremenitve, pojasnjuje agencija. Najdražji blok, blok 1, bo skrajšan, v nižji sezoni ne bo več časovnega bloka 2, ob dela prostih dnevih pa bosta nastopila le dva časovna bloka znotraj dneva.

    Tarifni semafor nam lahko pomaga pri porabi elektrike. FOTO: Agencija za energijo/zaslonski posnetek
    Tarifni semafor nam lahko pomaga pri porabi elektrike. FOTO: Agencija za energijo/zaslonski posnetek

    Ker je težko natančno slediti, kdaj se med dnevom preklapljajo časovni bloki, lahko na spletni strani Agencije za energijo Učinkovita raba omrežij (uro.si) preprosto sledimo tarifnemu semaforju (ki se »skriva« na zgornjem delu okna brskalnika). Ta nam pove, v katerem časovnem bloku trenutno smo, in hkrati predlaga, katere naprave je v tem času priporočljivo uporabljati.

    Včeraj malo pred poldnevom, torej v času najdražjega časovnega bloka, nam je priporočil, da naj uporabljamo le običajne naprave v gospodinjstvu, kot sta pralni stroj in pečica. Pazljivo oziroma pogojeno uporabo naprav s predlogom zamika uporabe v cenejši časovni blok pa je priporočal za naprave za ogrevanje in za polnjenje avtomobila.

    Semafor prikaže tudi, čez koliko časa se začne naslednji časovni blok in ob tem tudi priporoči, katere naprave je takrat najbolje uporabljati. Polnjenje električnega avtomobila je priporočljivo v času cenejših časovnih blokov, najbolje seveda ponoči.

    Nova razporeditev blokov

    Blok 1, ki velja v višji sezoni na delovni dan, bo veljal od 6. do 12. ure in od 17. do 20. ure. Trenutno traja od 7. do 14. ure ter od 16. do 20. ure.

    Blok 2 bo v višji sezoni na delovni dan med 12. in 17. uro ter med 20. in 22. uro, na dela prost dan v višji sezoni ter v celotni nižji sezoni pa ga ne bo več. Zdaj je v višji sezoni na delovni dan med 5. in 6. uro, med 14. in 16. uro ter med 20. in 22. uro, v višji sezoni na dela prost dan in v nižji sezoni na delovni dan pa med 6. in 14. uro ter med 16. do 20. uro.

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    Blok 3 bo v višji sezoni na delovni dan od 22. do 6. ure, v višji sezoni na dela prost dan in v nižji sezoni na delovni dan pa med 6. in 12. ter med 17. in 22. uro. V nižji sezoni na dela prost dan ga ne bo več. Doslej je bil v višji sezoni na delovni dan od 22. do 5. ure, na dela prost dan v višji sezoni in na delovni dan v nižji sezoni od 6. do 7. ure, od 14. do 16. ure in od 20. do 22. ure, na dela prost dan v nižji sezoni pa od 7. do 14. in od 16. do 20. ure.

    Blok 4 bo po novem v višji sezoni na dela prost dan od 22. do 6. ure in od 12. do 16. ure, v nižji sezoni na delovni dan od 12. do 16. ure ter v nižji sezoni na dela prost dan od 6. do 12. ure in od 17. do 22. ure. Doslej je bil v višji sezoni na dela prost dan in v nižji sezoni na delovni dan od 22. do 6. ure, v nižji sezoni na dela prost dan pa od 6. do 7. ure in od 20. do 22. ure.

    Blok 5 bo v nižji sezoni na dela prost dan od 22. do 6. ure.

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