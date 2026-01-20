Prihajajo elektronske denarnice za digitalne identitete

V strategiji digitalnih javnih storitev je navedena ambicija države – da bo do leta 2030 najmanj 80 odstotkov ključnih javnih storitev, ki so dostopne digitalno, tudi opravljenih digitalno. Kot so nas včeraj seznanili na ministrstvu za digitalno preobrazbo, je zdaj samo deset odstotkov vseh upravnih storitev opravljenih elektronsko. K izboljšanju odstotka in s tem funkcionalnosti bi lahko precej pripomogla uvedba evropske denarnice za digitalno identiteto, ki jo po napovedih lahko pričakujemo prihodnje leto.

Vozniška dovoljenja naj bi se v digitalna pretvorila do leta 2030. Slovenija med prvimi pripravlja uvedbo elektronskih denarnic za digitalno identiteto. Od aprila tudi elektronske osebne izkaznice za otroke, mlajše od 12 let.

V zadnjih letih, še posebno med epidemijo koronavirusa, je marsikdo spontano začel uporabljati različne elektronske identitete oziroma identifikacije za poslovanje z državnim aparatom. Nekoč najbolj razširjenim kvalificiranim digitalnim potrdilom Sigen-ca (v uporabi je več kot 430.000 potrdil) se je pridružilo dobrih 928.000 registriranih uporabnikov SI-passa (od tega je aktivnih dobra tretjina), v zadnjem letu smo se Slovenci več kot 3,2-milijonkrat elektronsko podpisali.

Dodatno pa je zadeve pospešila elektronska osebna izkaznica, na uporabnost katere je opozorila državna sekretarka na ministrstvu Aida Kamišalić Latifić: »Elektronsko osebno izkaznico lahko uporabimo tudi namesto kartice zdravstvenega zavarovanja, torej pri zdravniku ali pa, recimo, v lekarni.« Vodja sektorja za storitve zaupanja na ministrstvu Aleš Pelan dodaja, da za uporabo elektronske osebne izkaznice namesto kartice zdravstvenega zavarovanja ni treba storiti prav nič, razen da jo izročimo zdravniškemu osebju.

Z novo osebno izkaznico s čipom aktiviramo tudi virtualno osebno izkaznico eOsebna, ki jo je najprej treba namestiti na mobilni telefon. Foto Si-trust.gov.si

»Veliko uporabnikov že ima neki način prijave oziroma sredstev elektronske identifikacije, a zanj niti ne vedo oziroma ga še niso pripravljeni uporabljati,« opozarja Pelan. Pri tem pa z novo osebno izkaznico s čipom aktiviramo tudi virtualno osebno izkaznico eOsebna, ki jo je najprej treba namestiti na mobilni telefon. Po kratkotrajni aktivaciji jo lahko uporabljamo tudi kot varno sredstvo za elektronsko identifikacijo za portale zVem, eDavki ali eUprava. Od aprila letos bo elektronsko osebno izkaznico mogoče pridobiti tudi za otroke, mlajše od 12 let.

3,2 mio elektronskih podpisov smo oddali lani

Za vse državljane predvidoma prihodnje leto prihajajo tudi elektronske denarnice za digitalno identiteto – v njih bodo shranjene digitalne identitete, torej tudi osebna izkaznica: »Sčasoma upamo tudi na to, da bomo pridobili tudi vozniško dovoljenje, različne dokumente ter potrdila in podobno,« dodajajo na ministrstvu. Ta evropska denarnica za digitalno identiteto bo državljanom EU omogočila enotno in priznano digitalno identiteto po vsej Evropi. Slovenija je bila med prvimi državami, ki so uspešno vzpostavile pilotni projekt in že izvajajo priprave na produkcijsko uvedbo – tako na tehnični kot tudi pravni in organizacijski ravni. Vozniška dovoljenja naj bi se v elektronske denarnice za digitalno identiteto pretvorile do leta 2030, za prestopanje meja pa bodo za zdaj še naprej nujni fizični potni listi in osebne izkaznice.

»Digitalna prihodnost ni vprašanje tehnologij, ampak zaupanja, da zagotovimo varne storitve,« je poudarila Aida Kamišalić Latifić. Pri tem bodo tehnično manj spretni ali entuziastični populaciji v pomoč digitalne infotočke, ki so v številnih slovenskih krajih. Za podporo uporabnikom storitev Sigen-ca, sms-pass, SI-pass ter elektronske osebne izkaznice je med delovniki od 8. do 22. ure na voljo telefonska pomoč na številki 080 2002. Pelan pa dodaja, da je smiselno različne postopke prijav narediti vnaprej: »Tako so dejansko usposobljeni in imajo vse zadeve že pripravljene, ko se znajdejo v položaju, ko bi potrebovali elektronsko storitev z varno prijavo.«