Prihajajo obilne padavine, Arso izdal oranžno opozorilo

Agencija RS za okolje je zaradi možnosti dolgotrajnih nalivov za četrtek popoldne izdala vremensko opozorilo oranžne stopnje, najprej za jugozahod države, v noči na petek in v petek dopoldne pa za večji del Slovenije. Stopnjo opozoril bodo prilagajali aktualni vremenski napovedi, so zapisali.

Zaradi padavin bodo zvečer in ponoči reke predvsem v južni polovici države prehodno zmerno narasle in ponekod dosegle velike pretoke, so še opozorili in dodali, da je glede na veliko količino odpadlega listja smiselno preventivno poskrbeti za pretočnost kanalov in odtokov.

Spustila se bo tudi meja sneženja. Sprva bo nad 2000 metri, v petek popoldne se bo od severa spustila na 500 do 800 metrov, a bodo padavine dokaj hitro slabele.

Ob morju bo v četrtek popoldne in zvečer zapihal okrepljen jugo, v petek popoldne pa bo na Primorskem zapihala zmerna burja.

Danes bo sicer še večinoma oblačno, nekaj jasnine bo popoldne občasno le na severu. Ponekod bo občasno rosilo ali rahlo deževalo, proti večeru se bodo padavine na jugozahodu nekoliko okrepile. Najvišje dnevne temperature bodo od 9 do 15 stopinj Celzija.