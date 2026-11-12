Meja sneženja se bo spustila, reke lahko prestopijo bregove

Agencija RS za okolje (Arso) za danes in petek napoveduje obilne padavine s krajevnimi nalivi, ki bodo zajele večji del države. Največ dežja bo predvidoma padlo v zahodni, južni in osrednji Sloveniji, kjer se lahko sprožijo tudi razlivanja rek in hudourniških vodotokov. V petek se bo občutno ohladilo, meja sneženja pa se bo spustila do okoli 600 metrov nadmorske višine.

Padavine se bodo danes od jugozahoda postopoma širile nad vso Slovenijo. Arso je zaradi možnosti dolgotrajnih nalivov za danes popoldne izdal oranžno vremensko opozorilo najprej za jugozahod države, zvečer, v noči na petek in v petek dopoldne pa za večji del Slovenije. Stopnjo opozoril bodo prilagajali glede na aktualne vremenske napovedi.

V 24 urah bo v zahodni, južni in osrednji Sloveniji predvidoma padlo od 50 do 100 milimetrov dežja, krajevno tudi okoli 150 milimetrov. Na vzhodu bo padavin manj, večinoma od 20 do 50 milimetrov. Glede na veliko količino odpadlega listja naj prebivalci preventivno poskrbijo za pretočnost kanalov in odtokov, so že včeraj spomnili na Arsu.

Močne padavine bodo posledica ciklona nad severnim Sredozemljem in dotoka vlažne ter nestabilne zračne mase. Danes popoldne in zvečer bodo najprej zajele zahodno polovico države, v petek pa se bodo razširile tudi proti vzhodu.

Reke lahko poplavijo

Zaradi obilnih padavin bodo reke v večjem delu države hitro naraščale. Po napovedih hidrologov bodo reke v zahodni, osrednji in južni Sloveniji do večera večinoma dosegle velike pretoke. Nekatere, predvsem na Vipavskem in v slovenski Istri, se lahko tudi razlijejo. Ob dolgotrajnejših in močnejših nalivih bodo hitro naraščali posamezni hudourniški vodotoki, ponekod pa lahko zastaja padavinska voda.

Arso je za danes in jutri izdal oranžno opozorilo. FOTO: Arso

Večina rek bo naraščala tudi v petek, ko bodo razlivanja mogoča v več delih države, zlasti na zahodu, jugu in v osrednji Sloveniji. Manjše reke bodo začele upadati do noči na soboto, kraške reke na Notranjskem in Dolenjskem pa bodo še naraščale. Povečevale se bodo tudi ojezerjene površine kraških polj. V Prekmurju bo vodnatost rek večinoma ostala nespremenjena.

Arso prebivalcem zaradi velike količine odpadlega listja svetuje, naj preventivno poskrbijo za pretočnost kanalov in odtokov.

V petek občutna ohladitev, meja sneženja do 600 metrov

Danes bo oblačno, najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 17 stopinj Celzija. Predvsem na Primorskem in Notranjskem bo pihal južni do jugozahodni veter, ki se bo proti večeru še krepil. Ob morju bo okrepljen jugo.

Zvečer in ponoči se bodo padavine še okrepile, proti jutru pa bodo postopoma začele slabeti. V petek bo sprva še oblačno s padavinami, ki bodo čez dan postopoma ponehale, najpozneje na jugu države. Hkrati se bo občutno ohladilo.

Meja sneženja bo sredi dneva na okoli 1000 metrih nadmorske višine, proti večeru pa se lahko v južni Sloveniji spusti do 600 metrov. Na Primorskem bo zapihala burja, drugod veter severnih smeri. Popoldanske temperature bodo od 3 do 7 stopinj, na Primorskem okoli 12 stopinj Celzija.

V soboto bo pretežno jasno, jutro pa bo hladno. Marsikje bo nastala slana, na Primorskem bo burja oslabela. V nedeljo bo sprva še dokaj jasno, nato se bo od jugozahoda postopoma pooblačilo. Popoldne bo na Primorskem že začelo deževati.