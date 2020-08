Prihajata nov minister in urad za demografijo

Ljubljana – V začetku junija sta bila Desus in NSi na okopih zaradi vztrajanja Aleksandre Pivec pri ustanovitvi posebnega urada za demografijo, ki naj ga vodi minister brez listnice iz vrst njene stranke. NSi je negodovala, da je koalicijska aritmetika do nje krivična in da bi morala imeti glede na število poslancev v vladi zato več ministrov iz svojih vrst. NSi se ni strinjala, da Desus ob petih poslancih dobi še eno ministrstvo. To je bilo po koncu epidemije prvo resnejše iskrenje v koaliciji.Koalicijske strasti so se očitno pomirile, vlada bo namreč predvidoma jutri potrdila odlok o ustanovitvi in nalogah urada za demografijo. ...