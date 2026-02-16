Prihod Vzajemne na borzo bo dobrodošel

Povpraševanje se je vzpostavilo, ponudba pa je omejena, zato je logično, da se cene zvišujejo.

Slovenski trg kapitala v zadnjem odboju trese vročica, vlagatelji hlastajo po delnicah v podobnem tempu, kot je bilo to pred letom 2008. Novomeška Krka je danes, denimo, zrasla za 3,4 odstotka, NLB za 4,4 odstotka, z rastjo so postregle vse delnice v prvi kotaciji, razen Pozavarovalnice Sava. Posebnega razloga za takšno rast v enem dnevu ne vidim, razen da se je na borzo začelo stekati veliko, veliko kapitala. Če so v preteklosti rast delnic na Ljubljanski borzi poganjali nakupi hrvaških pokojninskih skladov, so tempo prevzeli domači vlagatelji. Poslovnež Izet Rastoder je, na primer, nakopičil za sto milijonov evrov delnic NLB. Nakupujejo tudi drugi znani poslovneži ter tudi mali vlagatelji, saj v delniških knjigah zaznavamo povečanje števila delničarjev. Svojo priložnost je začutil ...