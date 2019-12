Prihod zdravnikov z Balkana v ZD Ljubljana

Ljubljana – Iskanje zdravniškega kadra na srbskem, makedonskem in črnogorskem trgu je obrodilo sadove. V kratkem se bodo začeli tudi v ljubljanskem zdravstvenem domu (ZD) uriti tuji zdravniki. Na razpise se jih je prijavilo 50, izbrali so jih 20. Rudi Dolšak, direktor ZD, je povedal, da je pridobivanje tujih strokovnjakov zelo kompleksen projekt.Vanj so, kot izpostavlja Dolšak, morali zagristi, če so želeli, da bodo imeli pacienti primerno oskrbo. Trend upokojevanja zdravnikov, skupaj z nižjim glavarinskim količnikom in pomanjkanjem specializantov, je neizprosen kazalnik. V ZD Ljubljana bo – če ne bo pričakovanih sprememb – ...