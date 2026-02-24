Prihodki iz izvoza so se zmanjšali za četrtino

Lesnopredelovalna panoga skupaj s pohištveno industrijo je v zadnjih treh letih zmanjšala prihodke za 16 odstotkov, število zaposlenih se je v tem času zmanjšalo za veČ kot 1500, opazno se je zmanjšala dobičkonosnost. Panoga je pod pritiskom vse višjih stroškov dela in ohlajanja na tujih trgih.

Panoga obdelave in predelave lesa ter proizvodnja izdelkov iz lesa je skupaj s pohištveno industrijo leta 2024 po podatkih Ajpesa dosegla 1,59 milijarde evrov prihodkov. Slabo tretjino je k temu prispevala pohištvena industrija. Prihodki v obeh panogah se znižujejo od leta 2021, ko so dosegli 1,9 milijarde evrov.