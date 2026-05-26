Prihodnji mesec poteče veljavnost več kot 345.000 letnim e-vinjetam

Dars opozarja, da junija poteče veljavnost več kot 345.000 letnim e-vinjetam, zato uporabnike avtocest in hitrih cest poziva, naj pravočasno preverijo veljavnost svojih ter se s tem izognejo morebitnim nevšečnostim.

Veljavnost lahko vozniki preverijo preko mobilne aplikacije eVinjeta, nakup pa priporočajo v uradni Darsovi spletni trgovini.

Nekateri e-vinjete preprodajajo nepooblaščeno

V juniju bo veljavnost potekla skupno 345.340 letnim e-vinjetam. Največ iztekov beležijo v prvih junijskih dneh, in sicer bo 5. junija poteklo 103.912 elektronskih vinjet, 4. junija 44.922, 3. junija pa 16.129, so sporočili iz Darsa.

Uporabnikom nakup nove e-vinjete priporočajo v uradni spletni trgovini družbe Dars. Poleg te so uradni prodajni kanali še Petrol, upravljavec avstrijskih avtocest Asfinag in zveza nemških avtoklubov ADAC. Vsi drugi ponudniki slovenske e-vinjete preprodajajo nepooblaščeno, so opozorili.

Nakup e-vinjete je mogoč tudi pri pooblaščenih prodajalcih na fizičnih prodajnih mestih ter na prodajnih mestih družbe Dars (DarsGo servisi Ljubljana, Maribor, Obrežje, Fernetiči, Gruškovje in Hrušica).

Lani Dars prodal 656.785 vinjet

V začetku marca je Dars aktiviral novo mobilno aplikacijo eVinjeta, ki uporabnikom omogoča enostavno preverjanje veljavnosti e-vinjete, so spomnili. Uporabniki lahko z aplikacijo preprosto fotografirajo registrsko tablico vozila, aplikacija pa takoj prikaže, ali je e-vinjeta veljavna in do kdaj velja.

Voznike pozivajo, naj veljavnost pravočasno preverijo in se izognejo morebitnim nevšečnostim ter globam.

Lani, ko je vlada z interventnim zakonom s 1. decembrom veljavnost letnih e-vinjet podaljšala za štiri mesece, jih je sicer Dars skupno prodal 656.785.