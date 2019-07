Prihodnji teden nov vročinski val

V začetku prihodnjega tedna bo k nam iznad Sredozemlja začel dotekati zelo topel zrak, ki bo povzročil nov vročinski val. Ekstremnih temperatur kot 26. junija, ko so marsikje po Sloveniji padli junijski ali absolutni poletni vročinski rekordi, ne bo, lahko pa pričakujemo temperature med 33 in 34 stopinj Celzija, na Primorskem še kakšno stopinjo več, v alpskem svetu pa kakšno stopinjo manj, je povedal dežurni meteorolog pri Arsu Jure Cedilnik.



Vročinski val bo trajal od ponedeljka do petka. Zrak bo precej suh, zato bo možnost ploh ali neviht zelo majhna. Jutra, ki so zadnje dni nekoliko bolj sveža, bodo prav tako toplejša.



Vročinski valovi, ki trajajo en teden, v drugi polovici julija in prvi polovici avgusta niso nič nenavadnega, dodaja Cedilnik.