Prihodnji teden znova dež in hlad

Danes še do 24 stopinj

Meteorologi za danes še napovedujejo krajevne plohe in nevihte, ki bodo pogostejše na zahodu in jugu države, najvišje temperature pa bodo do 24 stopinj Celzija. Jutri zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, čez dan pa bo precej sončno. Verjetnost za krajevne padavine bo majhna. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, na Primorskem do 13, najvišje dnevne od 20 do 24 stopinj Celzija.



Tudi v soboto in nedeljo bo zjutraj in dopoldne sončno, popoldne pa bodo krajevne plohe in nevihte spet pogostejše.

Če je pogled v nebo nad Slovenijo danes še spodbuden – popoldne bo prevladovalo delno jasno vreme s spremenljivo oblačnostjo in tudi do konca tedna se bodo oblaki nad nami izmenjevali s soncem –, se prihodnji teden znova vračajo deževni in hladni dnevi.Kot je povedal dežurni meteorologz Arsa, se bo prihodnji teden znova ohladilo, najvišje dnevne temperature bodo verjetno le do 15 stopinj Celzija, zlasti v sredo in četrtek. Vremenoslovci pričakujejo tudi kar nekaj padavin, zlasti do četrtka.Šele za konec prihodnjega tedna nekoliko kaže na lepše vreme, še dodaja Šter. A so ti dnevi preveč oddaljeni za natančnejšo napoved.Čeprav je konec letošnjega hladnega maja še oddaljen, je že znano, da bo najhladnejši po tistem v osamosvojitvenem letu 1991, ki je bil rekorden.