Enostavnejše kot nakupovanje: digitalna prihodnost zavarovalništva

Specifike zavarovalniške panoge danes zahtevajo od zavarovalnic, da svojim uporabnikom na hiter in preprost način ponujajo vzpostavitev stika z zavarovalnico ter čim večjo (samo)opravilnost. Tega se zaveda tudi življenjska zavarovalnica Vita, ki je konec lanskega leta prenovila svojo digitalno poslovalnico e.VITA, ki je uporabnikom na voljo tudi kot mobilna aplikacija in s tem uporabnikom dosegljiva 24/7.

Z vzpostavitvijo nove digitalne poslovalnice so se želeli še bolj približati strankam, uvesti večkanalnost ter poenotiti uporabniško izkušnjo po vseh kanalih in napravah. Ne glede na to, ali uporabnik brska na namiznem računalniku, tablici ali pametnem telefonu, bo doživel enako kakovostno izkušnjo s preprostimi in razumljivimi teksti, navodili. Dizajn je minimalističen in omogoča enostavno in intuitivno navigacijo po poslovalnici.

Kot bi šli po nakupih v spletno trgovino

Nova digitalna poslovalnica e.VITA omogoča inovativno sklepanje zavarovanj Vite: v enem nakupnem procesu lahko uporabniki dodajo več zavarovanj v košarico, podobno kot smo vajeni pri nakupnih izkušnjah spletnih trgovin.

Sklepalni postopek je poenostavljen, skrajšan na tri korake in poenoten za vsa zavarovanja, ki jih stranke lahko sklenejo preko spleta. Nakupni proces se dinamično prilagaja uporabnikovemu profilu ter izboru produktov in mu skozi kombinacijo zavarovanj, ki jih sklepa, nudi do 20% lojalnostni popust na premijo zavarovanj, pri čemer upošteva tudi preteklo poslovanje uporabnika pri zavarovalnici.

Glavne prednosti digitalne poslovalnice e.VITA: popoln pregled nad zavarovanji in naložbami,

hitro in enostavno sklepanje zavarovanj,

preprosta obnova zavarovanj,

enostavna prijava zavarovalnega primera,

z registracijo do dodatnega popusta na spletno sklepanje,

hitra dvosmerna komunikacija,

številne zanimive vsebine za vse življenjske situacije,

­na voljo tudi kot mobilna aplikacija.

Upravljajte svoje police na daljavo

V digitalni poslovalnici so na voljo številne možnosti upravljanja, na primer spremenite lahko upravičenca na polici ali pogostost plačevanja premije, tudi številko bančnega računa ali dan bremenitve. Prav tako lahko posodobite naslov za prejemanje pošte ali pa zahtevate dvojnik police, pri naložbenih zavarovanjih pa tudi spremenite višino premije.

Vse zahteve je mogoče tudi elektronsko podpisati na daljavo. V digitalni poslovalnici je uporabnikom poleg ustaljenih komunikacijskih kanalov, kot sta elektronska pošta in telefon, na voljo tudi hitra dvosmerna komunikacija preko različnih orodij. Poleg tega so pripravili tudi mnogo zanimivih člankov in uporabnih nasvetov. Tako vam ponujajo nekaj idej, kako preživeti aktiven konec tedna in kam se lahko odpravite na dopust, vas oborožijo z zdravstvenimi in s finančnimi nasveti ter vas tako spremljajo na vsaki pomembni življenjski prelomnici.

Mobilna aplikacija e.VITA je na voljo v spletnih trgovinah App Store (za iOS uporabnike) in Google Play Store (za Android uporabnike). Registracijski postopek je kratek in enostaven.

Za pomoč pri namestitvi aplikacije se lahko obrnete na zavarovalnico Vita na 080 87 98 ali info@zav-vita.si. Ker pa zavarovalnica Vita svoja zavarovanja prodaja ekskluzivno preko bančne mreže NLB, se lahko za pomoč pri uporabi aplikacije ali v primeru kakršnihkoli drugih težav obrnete tudi na bančne svetovalce v poslovalnicah NLB.

Sklepajte zavarovanja, kjerkoli že ste

Pri nekaterih zavarovanjih, ki ste jih vajeni sklepati na daljavo, je še posebej pomembo, da je uporaba tako preprosta, da lahko vse uredite iz udobja domačega naslanjača ali pa kar na poti. To velja predvsem za zavarovanje z zdravstveno asistenco v tujini NLB Vita Tujina.

Predstavljajte si, da se odpravite na težko pričakovano potovanje. Vse, kar ste morali urediti, je že za vami in se lahko brezskrbno prepustite uživanju in raziskovanju. Potem pa ugotovite, da ste pozabili na nekaj tako pomembnega, kot je zavarovanje. Zavarovanje NLB Vita Tujina lahko sklenete tudi, ko ste že v tujini, tako da ni še nič zamujenega.

Tudi nezgodna zavarovanja (NLB Vita Nezgoda in NLB Vita Nezgoda Junior) je v digitalni poslovalnici povsem preprosto skleniti. Z nekaj kliki že imamo nezgodno polico v žepu in lahko brez skrbi uživamo v svojih priljubljenih aktivnostih.

Največ zanimanja za hitrejši dostop do specialistov

Ker se čakalne vrste za specialistične preglede daljšajo, je med uporabniki vedno več povpraševanja po zavarovanjih za hitrejši dostop do specialistov. Zavarovalnica Vita je v tržni raziskavi ob koncu lanskega leta izvedela, da kar približno 30 % vseh vprašanih razmišlja o zdravstvenem zavarovanju za hitrejši dostop do specialističnih pregledov kot o naslednjem zavarovanju, ki ga nameravajo skleniti.* Zavarovanje z asistenčno storitvijo namreč nudi številne prednosti, v prvi vrsti poenostavitev in pohitritev dostopa do specialistične zdravstvene obravnave, poleg tega pa s klicem v asistenčni center svoje skrbi z iskanjem zdravnikov specialistov prepustite zavarovalnici Vita in do specialističnih pregledov dostopate v povprečju že v 7 delovnih dneh.**

Zavarovanje NLB Vita Specialist lahko s kodo ZDRAVJE10 do 30.10.2024 sklenete z 10% popustom na prvo letno premijo. Tudi v digitalni poslovalnici.

*Vir: Interna tržna raziskava Brandtrack, december 2023

** Vir: Interna statistika obravnave škodnih primerov.

