Prihodnost nakupovanja je tu – z M Sken Mobilom

FOTO: Mercator

Tako ko je Mercator vedno slovel po tem, da je prvi uvajal tako rekoč vse pomembne inovacije v trgovini, vključno z različnimi digitalnimi trgovskimi storitvami, uvaja tudi novo aplikacijo, ki omogoča popolnoma samostojno nakupovanje.Zdaj imamo namreč v Mercatorju aplikacijo M Sken Mobile, ki omogoča sodobno, hitro, samostojno in varno kupovanje. Celoten nakup lahko opravimo le s svojim pametnim telefonom. Tako prihranimo dragoceni čas, sami pa imamo stalen nadzor nad porabljeno vsoto denarja pri nakupovanju. Plačilo opravimo z mobilno denarnico M Pay, torej brez vstavljanja fizičnih kartic v čitalnik, in račun pridobimo kar v elektronski obliki v aplikaciji Moj M.Nakupovanje z M Sken Mobilom v 118 prodajalnah po Sloveniji torej omogoča kupcem nadzor nad celotnim procesom nakupovanja. Imetnik Pika kartice s telefonom skenira izdelke, jih sproti zlaga v vrečko, na blagajni pa le še poravna račun – kot rečeno, plačilo opravi brezstično z M Pay. Možni pa so tudi drugi načini plačila.Kako poteka celoten proces nakupovanja z M Sken Mobilom, si lahko ogledate na povezavi https://www.mercator.si/aktualno/m-sken-mobile/