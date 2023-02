Prijetje ruskih vohunov tudi pod parlamentarnim nadzorom

Pooblaščena skupina Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb državnega zbora (Knovs) je danes dopoldne opravila nenapovedan nadzor na Slovenski varnostno-obveščevalni službi (Sova). Predmet nadzora so bile protiobveščevalne in obveščevalne dejavnosti agencije, pooblaščena skupina pa je preverjala tudi tehniko, s katero agencija pridobiva podatke, so sporočili iz državnega zbora.

V primeru protiobveščevalne dejavnosti je člane Knovsa zanimal primer delovanja ruskih obveščevalnih služb v Sloveniji. Pooblaščena skupina je pregledala aktualni in odmevni primer ruskih agentov, ki sta v Sloveniji delovala z argentinskimi potnimi listi, prav tako je člane pooblaščene skupine zanimalo, zakaj je informacija prišla v javnost in kako. Informacijo je med prvimi objavil naš časnik, v ponedeljek pa jo je potrdil državni sekretar za nacionalno varnost v kabinetu predsednika vlade Andrej Benedejčič, sicer kandidat za novega slovenskega veleposlanika pri zvezi Nato.

Da gre za argentinska državljana, sicer pa pripadnika ruske zunanje obveščevalne službe, je kasneje potrdila zunanja ministrica Tanja Fajon, ki pa se ni odločila, da zaradi vohunjenja na zagovor pokliče ruskega veleposlanika v Sloveniji Timurja Ejvazova.

Po številnih medijskih objavah v zvezi s poslovanjem Gen-I na Balkanu, ki imajo lahko škodljive posledice za interese Slovenije, so pooblaščeno skupino zanimale aktivnosti in ugotovitve agencije v zvezi s tem. Sprejet je bil tudi sklep pooblaščene skupine, da agencija o ugotovitvah Knovsu poroča v obdobnih poročilih. Direktor agencije Joško Kadivnik s svojimi sodelavci je članom pooblaščene skupine predstavil tehniko, s katero pridobiva informacije v skladu z 2. členom zakona o Sovi.