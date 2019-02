Priključek Arja vas je povozil čas

Žalec, Arja vas – Občina Žalec je v zadnjih letih s prostorskimi akti in komunalnim urejanjem omogočila hitro širjenje Poslovne cone Arnovski gozd ob avtocestnem priključku v Arji vasi. Direkcija za infrastrukturo in Dars zagotavljata, da bodo priključek še letos začeli posodabljati, toda Lidl Slovenija bo že jeseni začel uporabljati svoj novi logistično transportni center v Arnovskem gozdu, ki bo obsegal 13 hektarov in ga pospešeno gradijo. Takrat bo priključek vsak dan uporabljalo okoli 350 tovornih vozil.



Na nedavni obisk pri žalskem županu Janku Kosu je ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek prišla skupaj s predstavniki direkcije za infrastrukturo in Darsa. Vili Žavrlan z Darsa je povedal, da se zavedajo zastarele zasnove pred dvajsetimi leti v obliki diamantnega priključka zgrajenega priključka v Arji vasi.



Dars in direkcija sta že pred nekaj leti začela snovati rešitve in zdaj načrtujejo na vsaki strani avtoceste zgraditi krožišči. Rekonstrukcija, ki bo predvidoma stala okoli 3,2 milijona evrov, se je bo začela jeseni, končana pa bo prihodnje leto.



»V Arnovskem gozdu raste trenutno verjetno največja investicija v Sloveniji, logistično transportni center Lidla Slovenije za 70 milijonov evrov, tam investitor Enes Draganovič gradi tudi hotel, poslovno cono, kjer že deluje več deset drugih družb, pa še naprej širimo,« je povedal žalski župan Janko Kos. Občina tako še letos načrtuje gradnjo dodatne komunalne infrastrukture, da bi v Arnovski gozd privabili še več investitorjev. A že zdaj je Arnovski gozd ena najbolj privlačnih lokacij ob avtocestnem križu.



Nedavno je modernizacijo priključka Arja vas, ki je pomemben tudi za Šaleško dolino in za Koroško, podprlo tudi vodstvo Šaleško-savinjske gospodarske zbornice, seveda obenem z zahtevami po začetku gradnje hitre ceste ob tretji razvojni osi med Velenjem in avtocestnim priključkom v Šentrupertu.



»Izvoz z avtoceste v Arji vasi je treba posodobiti, saj ob konicah tam nastajajo prometni zamaški, s pospešeno izgradnjo Arnovskega gozda pa se bodo pa razmere le še poslabševale,« je že pred časom opozoril Kos.



Da morda načrtovani krožišči ne bosta zadostovali, kaže tudi namera Občine Žalec, da bo naročila prometno študijo o možnostih nadaljevanja modernizacije priključka. Ena izmed možnosti je tudi dodaten servisni priključek na avtocesto posebej za Poslovno cono Arnovski gozd.