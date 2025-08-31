Priključek Šentvid le končan, novosti tudi na štajerski avtocesti

Gradnja polnega avtocestnega priključka Šentvid je uspešno zaključena. Danes bodo v dopoldanskih urah za promet odprti vsi kraki priključka, vključno z novozgrajenim, ki iz predora Šentvid vodi neposredno na Celovško cesto proti središču Ljubljane, so sporočili iz Darsa. »To pomeni pomembno razbremenitev prometa na tem območju, saj bodo vse ovire zaradi gradbenih del odstranjene, promet pa se bo odvijal bistveno bolj tekoče,« so zapisali.

Pomembna novost voznikom prinaša tudi štajerska avtocesta. Najpozneje od jutri bo promet med Slovenskimi Konjicami in Dramljami, kjer so potekala obsežna obnovitvena dela, znova potekal po obeh voznih pasovih v smeri proti Mariboru in Ljubljani. Glavna dela so bila končana pred predvidenim rokom, v takšnem obsegu, da je omogočena sprostitev prometa po obeh polovicah avtoceste.

Kljub sprostitvi prometa bo na odseku med Slovenskimi Konjicami in Dramljami še naprej veljala omejitev hitrosti 60 kilometrov na uro. Prometne obremenitve pa se tudi v prihodnje ne bodo bistveno zmanjšale – domačim dnevnim migrantom se namreč še vedno pridružuje močan tok tranzitnega turističnega prometa.