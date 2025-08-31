  • Delo d.o.o.
    Slovenija

    Priključek Šentvid le končan, novosti tudi na štajerski avtocesti

    Pomembno novost voznikom prinaša tudi štajerska avtocesta.
    FOTO: Delo/Dars
    FOTO: Delo/Dars
    Pi. K.
    31. 8. 2025 | 07:55
    31. 8. 2025 | 08:05
    1:34
    Gradnja polnega avtocestnega priključka Šentvid je uspešno zaključena. Danes bodo v dopoldanskih urah za promet odprti vsi kraki priključka, vključno z novozgrajenim, ki iz predora Šentvid vodi neposredno na Celovško cesto proti središču Ljubljane, so sporočili iz Darsa. »To pomeni pomembno razbremenitev prometa na tem območju, saj bodo vse ovire zaradi gradbenih del odstranjene, promet pa se bo odvijal bistveno bolj tekoče,« so zapisali.

    Pomembna novost voznikom prinaša tudi štajerska avtocesta. Najpozneje od jutri bo promet med Slovenskimi Konjicami in Dramljami, kjer so potekala obsežna obnovitvena dela, znova potekal po obeh voznih pasovih v smeri proti Mariboru in Ljubljani. Glavna dela so bila končana pred predvidenim rokom, v takšnem obsegu, da je omogočena sprostitev prometa po obeh polovicah avtoceste.

    Kljub sprostitvi prometa bo na odseku med Slovenskimi Konjicami in Dramljami še naprej veljala omejitev hitrosti 60 kilometrov na uro. Prometne obremenitve pa se tudi v prihodnje ne bodo bistveno zmanjšale – domačim dnevnim migrantom se namreč še vedno pridružuje močan tok tranzitnega turističnega prometa.

    Prizorišče premierove poroke

    Vila Tartini: nepoznana vila za znana mladoporočenca

    Protokolarni objekt ob strunjanski obali, ki ga upravlja država, je za širšo javnost odprt šele štiri leta.
    Saša Bojc 30. 8. 2025 | 05:00
    Aleksandar Stanković

    Hrvaški novinar o boju z depresijo: Življenje nima smisla, a ga vseeno živim

    Depresija, tako Aleksandar Stanković, je, ko tri mesece čakaš, da ti bo petnajst minut bolje. Depresija ni samo žalost. Je potreba, da bi zlezel iz svoje kože.
    Patricija Maličev 30. 8. 2025 | 05:00
    Uvodnik

    Trump obglavil najzvestejše zaveznike, Indija zato išče nove

    Kažejo se obrisi nove podobe sveta. Merska enota za pravilnost tega ostaja Palestina.
    Janez Markeš 29. 8. 2025 | 20:00
    Minister za vzgojo in izobraževanje

    Ni vseeno, kaj učitelj ali učiteljica objavi na instagramu

    Minister za vzgojo in izobraževanje Vinko Logaj: Ne morem se strinjati s tistimi, ki pravijo, da je ocen pri posameznem predmetu preveč. Morda jih je premalo.
    Špela Kuralt 30. 8. 2025 | 05:00
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika

    Dovoljenje za dva nova plinska bloka in baterije

    Tomislav Malgaj: Termoelektrarna Brestanica je čedalje pomembnejša rezerva, tako za jedrsko elektrarno kot za zmanjšanje proizvodnje obnovljivih virov.
    Borut Tavčar 30. 8. 2025 | 06:00
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Prva plavajoča sončna elektrarna

    Družmirsko jezero na prepihu interesov

    Gradnjo PSE Družmirje, predvideno za oskrbo 35.000 gospodinjstev, spremljajo okoljska vprašanja, občinski pomisleki in zahteve po večji jasnosti.
    Polona Malovrh 30. 8. 2025 | 05:00
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Uspešne izvozne strategije

    Prvi korak prodora v tujino je priprava strategije, ne obisk sejma

    Izdelek najpogosteje ni razlog za neuspeh na tujem trgu, ampak je to napačen pristop.
    Milka Bizovičar 29. 8. 2025 | 06:00
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Zelena transformacija je priložnost za investicije z visoko dodano vrednostjo

    Bojan Ivanc, GZS, o cementni industriji, ki je med kapitalsko najbolj intenzivnimi panogami in je lani ustvarila 115 milijonov evrov dodane vrednosti.
    Marjana Kristan Fazarinc 28. 8. 2025 | 06:00
    Darsštajerska avtocestaŠentvid

    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Fotografije tedna

    Najbolj izpovedne in vsebinsko močne fotografije tedna od doma in po svetu.
    Dejan Mijović 31. 8. 2025 | 08:00
    Jan Fonda

    Jan Fonda: Po raku je moje življenje boljše kot prej

    Pri 20 letih se Jan Fonda zaveda, da je zdravje najbolj bistveno. Odkar so mu zaradi raka amputirali nogo, živi polno, študira, teče in uživa v majhnih stvareh.
    Urša Izgoršek 31. 8. 2025 | 08:00
    Novice  |  Slovenija
    Slovenske ceste

    Priključek Šentvid le končan, novosti tudi na štajerski avtocesti

    Pomembno novost voznikom prinaša tudi štajerska avtocesta.
    31. 8. 2025 | 07:55
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Pisma bralcev

    Izrael ni demokratična država

    Organizirati bi morali mednarodni simpozij za razkrinkanje mita o Izraelu kot demokraciji. Osredotoči bi se morali na vzroke, ne le posledice palestinske krize.
    31. 8. 2025 | 06:00
    Šport  |  Zimski športi
    Akademija na Kopah

    Tina Maze se je z najmlajšimi presmejala do solz

    Upokojena smučarska zvezdnica navdušena nad poletnim taborom na domačem Koroškem. Pozimi s kamero na progo pred olimpijsko tekmo v Cortini d'Ampezzo.
    Siniša Uroševič 31. 8. 2025 | 05:30
