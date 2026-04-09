Prikrit nadzor zaposlenih bo delodajalca drago stal

Inšpekcijski postopek informacijskega pooblaščenca je odkril prikrit nadzor tako službene, kot zasebne komunikacije zaposlenega. Primer je svarilo za vse, ki se v svoje uporabniške račune prijavljajo na tujih računalnikih – ne vedoč, če njihova gesla in komunikacijo snema skrita programska oprema.

V uradu informacijske pooblaščenke Jelene Virant Burnik so včeraj objavili primer kršitve v opravljenem nadzoru, v katerem so prišli do zaskrbljujoče ugotovitve: najprej so na enem od službenih računalnikov našli posnetke zaslonov ter zvočne posnetke zasebnih pogovorov zaposlenega: »V postopku je bilo ugotovljeno, da je delodajalec na računalnike nekaterih zaposlenih namestil programsko opremo Spyrix Employee Monitoring, ki je več mesecev sistematično beležila vse aktivnosti, ki so jih zaposleni izvajali na službenih računalnikih,« so povedali v uradu.

Posneti tudi zasebni pogovori in facebook

Podjetje Spyrix Software iz Kalifornije globalno ponuja programsko opremo za nadzor zaposlenih, ki jo utemeljuje z argumenti varnosti in produktivnosti. Program omogoča tako snemanje, kot neposredni nadzor v živo nad dogajanjem na zaslonu zaposlenega. Spyrix navaja, da ima več kot 100.000 uporabnikov. V primeru slovenskega delodajalca je program – poleg podatkov službene narave ter popolnega vpogleda v izvajanje delovnih aktivnosti zaposlenih – spremljal tudi zasebno življenje, vključno z vsebino komunikacije zaposlenih preko zasebne elektronske pošte in povsem zasebnih pogovorov.

Vpogled v posnetke zaslonov zaposlenega, ki jih je odkril informacijski pooblaščenec, je pokazal vsebino e-poštnega nabiralnika gmail ter vsebino in prometne podatke posameznih sporočil komunikacije zaposlenega po tej elektronski pošti z drugimi podatki. Enako je bila posneta vsebina in komunikacija zaposlenega prek facebook računa.

Nadalje je prestregel podatke iz uporabniškega profila zaposlenega, odprtega pri telekomunikacijski družbi; Spyrix je posnel celo število razpoložljivih točk zvestobe, skupni znesek odprtih računov in druge podatke. Zabeležil pa je tudi podatke o spletni aktivnosti zaposlenega oziroma naslovih in vsebini spletnih strani, ki jih je obiskal – pa tudi njegove pogovore, saj so bili odkriti zvočni posnetki z vsebino komunikacije in glasovi njenih udeležencev.

Opozorilo za vse

Pri tem delodajalec za takšno obdelavo osebnih podatkov zaposlenega ni izpolnil nobenega od pogojev za zakonito obdelavo osebnih podatkov, je navedeno v odločbi o prekršku. Tako so bila kršena temeljna načela obdelave osebnih podatkov, »in sicer načelo zakonitosti,« so zapisali v utemeljitvi odločbe o prekršku z visoko kaznijo. Pravni osebi je bilo izrečenih 71.474 evrov globe, odgovorni osebi delodajalca pa štiri tisoč evrov. Ob tem bo pravna oseba dodatno plačala še 7147 evrov sodne takse, odgovorna oseba pa 400. Ni znano, ali je bila pri izrečenih globah izkoriščena možnost polovičnega plačila v roku osmih dni.

Primer je lahko opozorilo za vse, ki se (predvsem mladi) s svojimi uporabniškimi računi in podatki (občasno) vpisujejo tudi na tujih računalnikih, tablicah in mobilnih telefonih, pri čemer ne vedo, ali naprava, na kateri gostujejo, sproti ne beleži tudi gesel in drugih občutljivih podatkov. Tega nemara ne vedo niti lastniki izposojenih naprav, če jim je kak zlonameren program podtaknjen. Primer obravnavanega delodajalca namreč razkriva, da se zalezovalska programska oprema za prikriti vdor v zasebnost posameznika uporablja tudi pri nas.