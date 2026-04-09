Prikrito nadzoroval zaposlene in dobil denarno kazen

Informacijski pooblaščenec je delodajalca, ki je prikrito nadzoroval aktivnosti zaposlenih na računalnikih, oglobil z 71.500 evri kazni. Ugotovil je namreč, da je delodajalec nadzor izvajal brez pravne podlage in obvestila zaposlenim ter v obsegu, ki je presegal dopustne meje posega v zasebnost na delovnem mestu, so sporočili iz urada pooblaščenca.

Delodajalec, katerega identitete pri informacijskem pooblaščencu niso razkrili, je dejavnosti zaposlenih na računalnikih nadzoroval z uporabo tehničnega sredstva za izvajanje prikritega nadzora. To je informacijski pooblaščenec ugotovil v okviru inšpekcijskega postopka.

Na eni od službenih naprav so tako našli podatke, nastale pri spremljanju dejavnosti zaposlenih. Med drugim je šlo za posnetek zaslona in zvočne posnetke pogovorov.

Nameščena posebna programska oprema

Ugotovili so, da delodajalec na računalnike nekaterih zaposlenih namestil programsko opremo Spyrix Employee Monitoring. Ta je več mesecev sistematično beležila vse aktivnosti zaposlenih na službenih računalnikih.

S tem je delodajalec pridobil popoln vpogled v izvajanje delovnih aktivnosti zaposlenih in njihovo zasebno življenje, vključno z vsebino komunikacije zaposlenih prek zasebne elektronske pošte in popolnoma zasebnih pogovorov. Zaposleni pa o tem niso bili obveščeni, so opozorili pri informacijskem pooblaščencu.

Ker delodajalec za tovrstno ravnanje ni izpolnjeval nobenega pogoja za zakonito obdelavo osebnih podatkov, je kršil načelo zakonitosti, ki je temeljno načelo obdelave osebnih podatkov. Zaradi ugotovljenih kršitev so delodajalcu izrekli globi v višini 71.474 evrov, odgovorni osebi pa v višini 4000 evrov.

»Primer opozarja, da je nadzor zaposlenih eno najobčutljivejših področij obdelave osebnih podatkov. Zakonodaja zahteva, da je vsak nadzor zakonit, nujen, sorazmeren in pregleden,« opozarjajo v uradu.