Zaradi obsežnih vzdrževalnih del na železniški progi Ljubljana-Litija/Zidani Most bo na tej relaciji od 2. do vključno 9. decembra veljal prilagojen prometni režim. Nekateri vlaki bodo združeni s predhodnim oziroma naslednjim vlakom po voznem redu, za nekatere povezave v smeri Ljubljane pa bodo organizirani nadomestni avtobusni prevozi.

Na relaciji Ljubljana-Zidani Most bo vlak z rednim odhodom iz Ljubljane ob 4.45 samostojno vozil le na relaciji Zidani Most-Dobova, na odseku med Ljubljano in Zidanim Mostom pa bo združen z vlakom z odhodom iz Ljubljane ob 5.17. Vlak z rednim odhodom s postaje Ljubljana ob 6.15 bo združen z vlakom z odhodom iz Ljubljane ob 6.50, so danes sporočili iz Slovenskih železnic (SŽ).

Vlak z rednim odhodom iz Ljubljane ob 8.50 bo samostojno vozil le na relaciji Litija-Dobova, na odseku med Ljubljano in Litijo pa bo združen z vlakom z odhodom iz Ljubljane ob 9.15. Vlak z rednim odhodom iz Ljubljane ob 10.50 bo 4. decembra samostojno vozil le na relaciji Litija-Maribor, na odseku med Ljubljano in Litijo pa bo tega dne združen z vlakom z odhodom iz Ljubljane ob 11.20.

Vlak z rednim odhodom iz Ljubljane ob 13.20 od 2. do 9. decembra ne bo vozil samostojno, temveč bo združen z vlakom, ki ima odhod iz Ljubljane ob 13.50. Vlak z rednim odhodom iz Ljubljane ob 16.15 bo samostojno vozil le na relaciji Litija-Zidani Most, na odseku med Ljubljano in Litijo pa bo združen z vlakom z odhodom iz Ljubljane ob 16.45. Na relaciji Zidani Most-Ljubljana vlak z rednim odhodom z železniške postaje Litija ob 5.40 od 2. do 9. decembra ne bo vozil samostojno, temveč bo združen z vlakom z odhodom iz Litije ob 5.48.

Vlak z rednim odhodom s postaje Litija ob 8.41 bo združen z vlakom z odhodom iz Litije ob 8.34. Vlak z rednim odhodom iz Litije ob 15.33 bo združen z vlakom, ki ima odhod s postaje Litija ob 15.48. Prav tako bo vlak z rednim odhodom ob 16.53 v tem obdobju združen z vlakom z odhodom s postaje Litija ob 17.14.

Dodatni postanek na železniški postaji Litija bo imel v tem obdobju vlak RG 210, ki bo iz Litije ob 15.05 odpeljal do železniške postaje Ljubljana brez vmesnih postankov. Za posamezne povezave na relaciji Litija-Ljubljana, torej zgolj v smeri Ljubljane, bodo v času vzdrževalnih del organizirani nadomestni avtobusni prevozi.

Vozni red nadomestnega prevoza je dostopen na spletnih straneh SŽ. V Ljubljani bodo nadomestni avtobusi ustavljali na novi začasni avtobusni postaji Ljubljana, in sicer na peronih 37, 38 in 39. Za dodatne informacije in pomoč pri načrtovanju poti je potnikom vsak dan med 6. in 22. uro na voljo tudi brezplačna telefonska številka 080 81 11, so dodali na SŽ.