Priložnost za diskurz o dolgoživi družbi

Ljubljana – Od 1. do 3. oktobra bo v Cankarjevem domu že devetnajstič, tokrat pod častnim pokroviteljstvom predsednika državnega zbora Dejana Židana, potekal Festival za tretje življenjsko obdobje, kot osrednja prireditev mednarodnega dneva starejših, je na današnji tiskovni konferenci povedal direktor projekta Tihomir Kovačič iz Proeventa. Namesto Zdusa, ki je kot soorganizator odstopil, je soorganizacijo prevzela Mestna zveza upokojencev Ljubljana.Kot je dejal Kovačič, so se zaradi nesodelovanja Zdusa znašli pred številnimi izzivi, rezultat pa bo vsebinsko še bogatejši festival; sodelujejo tudi Sindikat upokojencev Slovenije (SUS), Socialna zbornica Slovenije, urad zagovornika načela enakosti, sodelujejo pa tudi z MOL, saj v času festivala vse mesto živi z aktualnimi vsebinami za starejše. Letos bodo že desetič prišli nastopajoči in udeleženci iz Makedonije, da bi spodbudili tudi zamejske organizacije, sodelujejo tudi z vladnim uradom za Slovence v zamejstvu in po svetu.Napovedal je več kot 160 sejemskih razstavljavcev, več kot 120 sodelujočih skupin v kulturnem programu, 10 aktualnih okroglih miz, povezanih z življenjem starejših v družbi ter več kot 80 izobraževalnih dogodkov, predavanj, delavnic in drugih vsebin. Poudaril je, da se je festival začel pred 19 leti na pobudo vlade, ki ga še vedno podpira.Andrej Jus, podpredsednik programskega sveta 19. F3ŽO in predsednik komisije za kulturni program, je povedal, da pripravljajo več kot 200 dogodkov, v treh dneh bo več kot 2000 nastopajočih. Festival bodo odprli v torek, 1. oktobra, ob 10. uri v Linhartovi dvorani. V okviru izobraževalnega programa bodo pozornost namenili najrazličnejšim temam, od vaj v tretjem življenjskem obdobju in zmanjševanja tveganja za demenco, do izboljšanja bivalnih pogojev za starejše in sodobnega bančništva. Prejeli so 43 prijav za sodelovanje od društev upokojencev, 8 prijav društev v okviru mestne zveze, 26 prijav kulturnih društev in 30 prijav ostalih društev. Organizatorji bodo med drugim počastili tudi 100. obletnico Univerze v Ljubljani. Prvič bodo sodelovali tudi študentje, ki se bodo predstavili na festivalu mlade literature.Predsednik Mestne zveze upokojencev Ljubljana Marjan Sedmak je izpostavil, da festival v evropskem merilu predstavlja unikum, na njem se namreč srečujejo tako politični odločevalci kot tudi nevladne organizacije s področja starejših. Kot je dejal, niso bili nasprotniki Dnevov medgeneracijskega sožitja na Gospodarskem razstavišču, ki jih je letos prvič organiziral Zdus, podpirajo pa tudi Festival za tretje življenjsko obdobje v Cankarjevem domu, ki ostaja priložnost za ploden in učinkovit diskurz o vedno bolj žgočih vprašanjih dolgožive družbe.Predsednica Sindikata upokojencev Slovenije (SUS) pri Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije Francka Ćetković je poudarila, da so starejši so vse prevečkrat obravnavani le kot problem, v sindikatu, ki je tudi partner festivala, pa si želijo, da da bi nanje pogledali tudi z drugih vidikov. Želijo, da bo festival postal mesto za obravnavanje vprašanj, ki zadevajo starejše.V torek ob 12.45 bodo v dvorani M3 pripravili okroglo mizo o tem, kako izboljšati bivalne pogoje starejših, s poudarkom na vgradnji dvigal.Razmišljajo že o prihodnjem, 20. jubilejnem festivalu, je povedal Marjan Šiftar, podpredsednik programskega sveta festivala. Glede na dogovore, ki so v teku, naj bi ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) postalo osrednje ministrstvo, ki sodeluje na festivalu, tako kot je na kmetijsko-živilskem sejmu Agra v Gornji Radgoni ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, na Blejskem strateškem forumu pa ministrstvo za zunanje zadeve. Kovačič pa je še poudaril, da je vstop na vse festivalske dogodke brezplačen, tudi letos pa pričakujejo 17.500 obiskovalcev, kolikor je festival obiskalo v zadnjih letih.