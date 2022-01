Priložnost za nastanek tretje alternative

V nadaljevanju preberite:

Stranka Lide - liberalni demokrati Igorja Zorčiča bo danes popoldne izvedla ustanovni kongres. Zaradi epidemičnih razmer bo potekal na spletu. Na kongresu bodo izvolili predsednika oziroma člana predsedstva stranke in predsednika sveta Lide ter sprejeli statut. To je podlaga za to, da se stranka lahko tudi uradno registrira pri pristojnem organu. Pri njenem ustanavljanju sta sodelovali tudi nekdanja ministrica za pravosodje SMC Lilijana Kozlovič in zdravstveni minister Desusa Tomaž Gantar.