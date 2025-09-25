Prihodnje leto predvidoma 2,1 milijarde evrov proračunskega primanjkljaja

Vlada je soglasno potrdila paket proračunskih dokumentov za prihodnji dve leti, je pojasnil finančni minister Klemen Boštjančič. Kot je povedal, pripravlja vlada spremembe na področju plačnega sistema, dolgotrajne oskrbe, zdravstva, pokojninske reforme in obrambnih izdatkov. Gre za velike spremembe, ki vplivajo tudi na načrtovanje in izvajanje proračunov, v tem procesu pa so po ministrovih besedah iskali čim bolj optimalno razmerje med razvojno naravnanostjo proračuna in na drugi strani skrbjo za javne finance.

Za leto 2026 so prihodki načrtovani v višini 15,6 milijarde evrov, odhodki pa v višini 17,7 milijarde evrov. Proračunski primanjkljaj je predviden v višini 2,1 milijarde evrov oziroma 2,9 odstotka BDP. Leto kasneje so prihodki načrtovani v višini 16 milijard evrov, odhodki v višini 18,1 milijarde evrov, primanjkljaj pa znova v višini 2,1 milijarde evrov oziroma oziroma 2,8 odstotka BDP.

Iz obrambe 110 milijonov evrov za dvojno rabo

»V ospredju ostajajo ukrepi, namenjeni krepitvi znanosti, zagotavljanju primernih in cenovno dostopnih stanovanj, ukrepi za spodbujanje investicij in spodbujanje prehoda v gospodarstvo z visoko produktivnostjo, pokojninsko in zdravstveno varstvo ter odpornost in varnost,« je povedal finančni minister. Poudaril je še, da so pri pripravi proračunov vsako leto sredstva, ki so bila prvotno predvidena za ministrstvo za obrambo, zmanjšali za 110 milijonov evrov. Ta sredstva so preusmerili na druge resorje, kjer bodo porabljena za projekte za dvojno rabo.

Povprečnina za občine bo v prihodnjih dveh letih znašala 810 evrov, ker je več od doseženega dogovora z občinami lani. Pogajanja z občinami sicer še niso končana.

Letni dodatek za upokojence bo tudi prihodnje leto izplačan v različnih zneskih, in sicer v petih višinah od 160 do 470 evrov.

Rekordna sredstva za investicije

V proračunu za leto 2026 so predvidena rekordna sredstva za investicije, in sicer v višini 2,2 milijarde evrov. Ključno pri tem je, je besede ministrice za infrastrukturo Alenke Bratušek povzel finančni minister, da bodo te investicije tudi izvedene. V praksi je v gradbeni operativi namreč kar nekaj težav, je dodal.

»Zdaj smo v predvolilnem obdobju in verjamem, da ko zmanjka drugih tem, je proračunski primanjkljaj stvar, ki jo poslušamo in jo bomo poslušali vsaj naslednjih šest mesecev. Kot je meni znano, se je v zadnjih 20 ali 15 letih samo dvakrat zgodilo, da nismo imeli proračunskega primanjkljaja,« je med drugim povedal finančni minister ob vprašanju, če bo ob proračunskem primanjkljaju dovolj za obljubljene božičnice v javnem sektorju. Pojasnil je še, da je ključni podatek, kakšna je naša zadolženost v odstotku BDP in da se ta »zadolženost zmanjšuje celo obdobje te vlade«.