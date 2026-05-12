Primanjkuje od 4000 do 6000 medicinskih sester

V register izvajalcev zdravstvene dejavnosti in delavcev v zdravstvu (RIZDDZ) je bilo 1. maja vpisanih skupaj 23.250 medicinskih sester in tehnikov zdravstvene nege, med njimi je le 4024 moških. »Nujno je treba sprejeti kadrovske standarde in normative, ki temeljijo na sedanjih potrebah pacientov. Šele ko bodo sprejeti, bo mogoče izračunati, koliko kadra potrebujemo za zagotavljanje kakovostne in varne zdravstvene oskrbe pacientov,« ob današnjem mednarodnem dnevu medicinskih sester opozarja Anita Prelec, predsednica Zbornice – Zveze.

V raziskavi o duševnem zdravju medicinskih sester in zdravnikov v Evropski uniji, na Islandiji in Norveškem Regionalnega urada Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) za Evropo je 39 odstotkov slovenskih medicinskih sester poročalo o simptomih depresije in 17 odstotkov o simptomih anksioznosti. Med glavnimi dejavniki tveganja so navedeni neustrezne delovne razmere, čezmerno delo, pomanjkanje kadra in nasilje.