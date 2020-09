Primarno zdravstvo poka po šivih

O nujnosti obiska odloči zdravnik, ne pacient. FOTO: Leon Vidic/Delo



Za pozitiven pristop

Ljubljana – Predstavniki ministrstva za zdravje in direktorji zdravstvenih domov so na današnjem sestanku poskušali najti rešitve, ki bi ljudem olajšale dostop do zdravnika. Ta je, kot pričajo izkušnje s terena in pripovedi pacientov – eno objavljamo v tem članku – še vedno slab. Strokovnjaki pravijo, da delajo vse, da bi ga izboljšali.Svetovalka ministrstva za zdravje, zdravnicaje dejala, da mora biti v državi zagotovljenih najmanj 32 vstopnih točk za domnevne bolnike s covidom-19 in da pacienti na testiranje ne bi smeli čakati več kot 24 ur. Brise bo zato po novem lahko jemal vsak izvajalec, tudi koncesionar. »Pričakujemo in želimo si, da imajo vsi zdravstveni domovi vstopne točke organizirane na način 'drive in'. Če jih v kakšni ustanovi ne morejo zagotoviti zaradi kadrovskih ali drugih težav, naj se povežejo z drugim zdravstvenim domom,« je poudarila Repar Bornškova.Dodala je, da so zdravstvene ustanove izredno obremenjene in da zaradi spremenjenega načina dela, ko je treba zagotavljati varno obravnavo tako za zaposlene kot paciente, ne bo mogoče zagotoviti hitrega dostopa do zdravnika. »Ni več tako, da pacient sam odloči, kdaj je potreben obisk zdravnika, ampak o tem presodi zdravnik, in to je bistvena sprememba.«Direktor ajdovskega zdravstvenega domaje ljudi prosil, naj za stik z zdravstveno ustanovo, kadar ne gre za nujno stanje, prej kot telefon uporabijo elektronsko pošto ali posebne obrazce za naročanje dokumentov, na primer receptov in napotnic: »V zdravstveni dom ne prihajajo naročeni pacienti, ampak zelo bolni, manj bolni in tisti, ki radi hodijo v zdravstveni dom. In mi moramo znati z vsemi komunikacijskimi sredstvi, ki so trenutno na voljo, pravilno obvladovati vstopanje in presoditi, kdo je bolj nujen in kdo manj.«V njihovem domu je povprečna starost zdravnikov 50 let. »Štirje so že upokojeni, dva še bosta. Večina jih poleg rednega dela izvaja še nujno medicinsko pomoč in dela v domovih starejših. Obremenitve so velike, zdravnikov je premalo,« je poudaril Stopar.V imenu kolegov je izrazil pripravljenost in energijo, da se spopadejo s problemi, ki jih ni malo. »Za vsakega pacienta je bistveno, da pride do svojega zdravnika, hkrati pa prosimo za strpnost in razumevanje,« je dodal direktor. Zaprosil je, naj se ljudje ob težavah obrnejo na vodstva zdravstvenih domov, namesto da na spletnih omrežjih bruhajo gnev: »V imenu vseh svojih kolegov trdim, da se bomo potrudili narediti vse za vsakega pacienta. Lahko pa se zgodi marsikaj, kot se je tudi že pred covidom. Želimo si, da bi bilo teh primerov čim manj, je pa vse skupaj izredno zahtevno, zato poskusimo vsi ubrati pozitiven pristop k novi situaciji.«Pred vstopom v zdravstveni dom se pacienta ne sme avtomatično zavrniti, ampak je treba ugotoviti, koliko potrebuje zdravnika, je dejala Repar Bornškova. Pojasnila je, da se zdravnik na podlagi klinične slike odloči, tudi če ima pacient temperaturo, da ga bo pregledal. »Vsaka temperatura še ni covid-19, lahko je znak bistveno hujšega stanja, in včasih je to zdravniku po dveh stavkih jasno. Takega pacienta lahko tudi sprejme. Ne pomeni, da je bolnik z vročino lahko obravnavan samo v ambulanti za covid-19.«