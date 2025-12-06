Primer Gregor Kavčič: oglasil se je negovalni tim ortopedskega oddelka

Slovensko javnost v zadnjih dneh razburja primer iz Splošne bolnišnice novo mesto, v kateri so po opravljenem izrednem strokovnem nadzoru na ortopedskem oddelku bolnišnice razrešili vodjo oddelka Gregorja Kavčiča, ob tem je v postopku izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi še glavna sestra na ortopediji. Oglasil se je tudi negovalni tim ortopedskega oddelka novomeške bolnišnice, njihovo pismo objavljamo v celoti spodaj.

»Obračamo se na javnost, da skozi oči negovalnega osebja ortopedskega oddelka SBNM predstavimo dr. Kavčiča, takšnega kot je. V medijih so se pojavili različni zapisi, kjer je bil prikazan kot oseba, ki ji gre zgolj za osebno korist. Vendar želimo, da vsi spoznate resnično plat dr. Kavčiča – človeka z velikim srcem, predanega delu in izjemno motiviranega zdravnika, ki nikoli ne išče opravičil. Dr. Kavčič je tisti, ki je bil pripravljen opraviti operacijo kadarkoli, ne glede na dan in uro, vedno z mislijo na dobrobit svojih pacientov.

V svojih letih prakse je dr. Kavčič ohranil neizmerno energijo, strast do svojega dela in željo po napredovanju v medicinskih tehnikah, ki jih z veseljem in predanostjo uvaja. Negovalno osebje njegovega oddelka ga spoštujemo, občudujemo in cenimo, saj je vedno postavljal potrebe pacienta in ekipe pred vse ostalo. Deloval je z mislijo, da bodo pacienti deležni najvišje možne oskrbe.

Pomembno mu je bilo, da je imela vsaka medicinska sestra, medicinski tehnik, vsak zdravnik in vsak pacient tisto, kar so potrebovali za kvalitetno in varno obravnavo. Ni se boril zgolj za ustrezno število negovalnega osebja na oddelku, temveč tudi za pravično plačilo za našo dodatno obremenitev pri dodatnem programu, ki smo ga izvajali, a za katerega nismo bili ustrezno plačani.

Svojim dosežkom navkljub je ostajal preprost človek. Človek, h kateremu smo se lahko vedno obrnili, kadar smo potrebovali podporo ali samo prisluh. Bil je tisti, s katerim smo skupaj reševali težave, bodisi v obliki vsakodnevnih izzivov bodisi v najtežjih trenutkih. Dr. Kavčič ni zgolj zdravnik, je naš mentor, vodja in prijatelj, s katerim smo skupaj se smejali in jokali.

Zavedamo se, da bo njegovo pomanjkanje nemogoče nadomestiti. Ortopedski tim brez njega ne bo nikoli več isti, in ortopedska družina, kot smo jo poznali, bo izgubila tisti poseben duh, ki ga je ustvaril. Dr. Kavčič, zgodila se ti je krivica. Tvoja predanost in človečnost nas bodo spremljali vedno, in lahko veš, da imaš našo popolno podporo.«