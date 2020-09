Primer pozne diagnostike slepiča so podrobno analizirali

Pred epidemijo

Izpisek 66.384 telefonskih aktivnosti v ZD Kranj – samo prek zunanjih linij od vključno ponedeljka 13. do vključno nedelje 19. 1. 2020 (interno se ne beleži): vzpostavljeni odhodni zunanji klici – 2898

nevzpostavljeni odhodni zunanji klici – 885

odhodni zunanji klici – 885 neodgovorjeni/zgrešeni/ nezpostavljeni dohodni zunanji klici – 45.062

dohodni zunanji klici – 45.062 odgovorjeni/vzpostavljeni dohodni zunanji klici – 17.520

Med epidemijo

Izpisek 56.198 telefonskih aktivnosti – samo prek zunanjih linij od vključno ponedeljka 14. do vključno nedelje 20. 9. 2020: vzpostavljeni odhodni zunanji klici – 4579

nevzpostavljeni odhodni zunanji klici – 1680

odhodni zunanji klici – 1680 neodgovorjeni/zgrešeni/ nezpostavljeni dohodni zunanji klici – 35.127

dohodni zunanji klici – 35.127 odgovorjeni/vzpostavljeni dohodni zunanji klici – 14.812

Do obravnave tudi brez testa

je v blogu opisala izkušnjo nedostopnosti ustrezne zdravstvene obravnave. V zvezi s tem smo zapisali, da bi bil nadzor nad njeno izkušnjo vsekakor smiseln, pa ne zaradi iskanja domnevnih napak in krivcev , pač pa že samo zaradi ugotavljanja tega, kje je sistem zatajil in bi se ga lahko izboljšalo, da podobnih dogodkov v prihodnje ne bi bilo.»Rad bi vam pojasnil, da sem se z gospo o tem osebno pogovoril. Strinjala sva se, da so v ospredju organizacijske in kadrovske težave, ki jih morebitni strokovni nadzor ne bo razrešil, niti ga gospa ne zahteva,« je v odzivu na zapis v Delu zapisal, zdravnik, direktor škofjeloškega zdravstvenega doma in strokovni vodja Osnovnega zdravstva Gorenjske. Primer so v vodstvu ZD Kranj in OZG vseeno podrobno analizirali. Ugotovili so, da so veliko težav, ki so obstajale v času, ko je omenjena gospa zbolela, že odpravili.»Predvsem smo izboljšali dostopnost do brisov in pregledov pacientov s sumom na covid-19, našo organizacijo pa sproti prilagajamo epidemiološki situaciji in bomo, če bo treba, odprli še nove vstopne točke. Dostopnost po telefonu je problem, ki se ga zavedamo in ga v sodelovanju z operaterjem naših telefonskih storitev tudi intenzivno rešujemo, je navedel strokovni vodja. Dodal je, da je bila gospa kljub temu, da ni imela opravljenega testa na koronavirus, pri njih ustrezno obravnavana, pregledana in z reševalnim vozilom prepeljana v bolnišnico.Iz analize telefonskih klicev izhaja, da dostopnost ni slabša kot pred epidemijo, kvečjemu boljša, je še dejal Stepanović. Vseeno pa vse, ki znajo uporabljati druge komunikacijske poti, predvsem elektronsko pošto, prosi, da uporabljajo to: »Ta je v teh razmerah najbolj učinkovit način komunikacije, telefonske linije pa prepustijo ranljivim skupinam, ki drugega kot telefon ne obvladajo.«Zaradi trenutnih razmer se po Stepanovićevih besedah še toliko bolj odraža, da v Sloveniji in na Gorenjskem primanjkuje zdravnikov. »Še posebej je ta problem pereč na področju pediatrije, kjer bi, da bi dosegli vsaj slovensko povprečje, takoj potrebovali od šest do sedem pediatrov. Da bi dosegli normativ, pri katerem zdravniki trenutno lahko odklonijo vpisovanje novih pacientov, pa bi na Gorenjskem potrebovali kar 24 specialistov družinske medicine in deset pediatrov. Tega pa brez pomoči ZZZS in ministrstva za zdravje, s katerimi so prav tako v teh dneh imeli sestanke, ne bodo mogli rešiti, je pojasnil strokovni vodja.Minister za zdravjeje je v izjavi za medije ob robu razprave o osnutku zakona o dolgotrajni oskrbi v organizaciji Zveze društev upokojencev zatrdil, da nobena navodila ne omenjajo, da se bolnika brez testa na novi koronavirus ne bi sprejelo v obravnavo, o čemer poročajo nekateri bolniki. Minister je ocenil, da je to nedopustno in nesprejemljivo, in omenil tudi pozive vodstvom zdravstvenih domov za lažjo dostopnost do zdravnika. Če bolnika brez testa na novi koronavirus ne sprejmejo, je po ministrovem mnenju potrebna pritožba v okviru zavoda, kjer se to zgodi.Stepanović je sicer dodal, da je bila Kalan Pongračeva, kljub temu da ni imela opravljenega testa na koronavirus, pri njih ustrezno obravnavana, pregledana in z reševalnim vozilom prepeljana v bolnišnico.