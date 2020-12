Primerjava smrtnosti pred koronavirusom in po njem

Presežna umrljivost je statistični izraz za presežek števila umrlih v primerjavi s tem, kar bi pričakovali glede na število umrlih v istem obdobju v preteklih letih.

Na spletni strani Sledilnik Covid-19 so posodobili prikaz »presežne smrti« s podatki za letošnji november.Presežne smrti predstavljajo bolj celovit način primerjave posledic pandemije med državami, saj gre za statistiko, ki zajema vse smrti ne glede na to, ali so neposredno ali posredno žrtve pandemije, so pojasnili.»Polarni prikaz je žal zgovoren sam po sebi in se ujema s povečanjem smrti zaradi covida-19,« so zapisali na twitterju. Na spletni strani so poudarili, da je vsaka smrt smrt preveč. V 48. tednu leta (od 23. novembra dalje) je skupno umrlo 755 ljudi, kar je 94 odstotkov nad petletnim povprečjem. V istem tednu je zaradi covida-19 potrjeno umrlo 332 bolnikov, kar predstavlja 85 odstotkov smrti, ki bi jih sicer pričakovali glede na večletno povprečje. V 47. tednu je bilo skupaj 730 smrti, kar je 89 odstotkov nad večletnim povprečjem.Pojasnili so še, da je dnevno objavljeno število umrlih kot posledica okužbe s koronavirusom samo eden od načinov, kako lahko merimo človeški davek novega koronavirusa. Ta številka namreč ne zajame vseh učinkov, ki jih ima epidemija na smrtnost.»Po eni strani zajame samo potrjene smrti, čeprav lahko sklepamo, da je zaradi načina poročanja neposrednih žrtev verjetno več, kot jih beleži dnevna statistika iz bolnišnic in domov za starejše občane. Po drugi strani imata pandemija in delno zaprtje družbe, ki jo spremlja, tudi mnoge posredne učinke na smrtnost,« so poudarili na spletni strani in dodali, da je treba številke postaviti v kontekst minulih let. »Najbolj izstopa zadnjih šest prikazanih tednov letošnjega leta (vijolična črta), ko se število smrti ostro povzpne in odmakne od dolgoletnega povprečja.«