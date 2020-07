Primorke in Štajerke najbolj, Prekmurke najmanj osveščene

Eržen Jure Maksimilijan Kadivec, vodja programa Dora, je zelo zadovoljen z junijskim odzivom Slovenk na mamografijo. Foto: Jure Eržen/Delo



Dora poleti

V večini presejalnih centrov Dore po Sloveniji bodo slikali tudi med poletjem. V času, ko se soočamo z drugim valom epidemije, je pomembno, da ženske, ki so imele v zadnjih 14 dneh katerega od znakov akutne okužbe dihal oz. prehladnih obolenj, ali so bivale oz. potovale v države, ki niso na seznamu varnih držav oz. prihajajo iz domov starejših občanov z aktivnimi okužbami, ob prejemu vabila kontaktirajo Register in klicni center programa Dora. Dosegljivi so na e-naslovu Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. , vsak delavnik med 9. in 12. uro pa tudi na brezplačni telefonski številki 080 27 28.



Slab odziv v enotah Kranj in Murska Sobota



Najpogostejši rak pri ženskah

99,6

odstotka žensk, ki jim odkrijejo raka dojk v programu Dora, živi pet let po diagnosticiranju bolezni

Ljubljana – Zaradi covida-19 Slovenke dva meseca niso mogle na preventivno slikanje dojk, ki je dokazano najbolj zanesljiva in natančna metoda za odkrivanje začetnih rakavih sprememb. Ko so jih konec maja v državnem presejalnem programu za zgodnje odkrivanje raka dojk Dora znova povabili na mamografijo, je bil odziv skoraj 75-odstoten. To, z zadovoljstvom ugotavljajo v Dori, je na ravni udeležbe pred epidemijo.Na junijsko mamografijo so presejalni centri po Sloveniji skupaj povabili 12.572 žensk - med njimi vse tiste, ki so jim termin slikanja zaradi covida-19 odpovedali, slikali pa so jih 9.388 ali 74,7 odstotka.»Po mesecu in pol ponovnega delovanja programa Dora po začasni zaustavitvi zaradi epidemije covida-19 smo z odzivom žensk zelo zadovoljni. Z dodatnimi ukrepi v poostrenih epidemioloških razmerah skrbimo za varno obravnavo žensk in za varno delo naših sodelavcev. Veseli nas, da nam ženske zaupajo in se odzivajo na naša vabila,« pravi vodja programaki ženskam priporoča, da zaradi morebitnega strahu pred virusom ne opustijo preventivnih možnosti zgodnjega odkrivanja raka dojk.Najbolje so se na vabilo programa Dora odzvale Primorke in Štajerke. Po podatkih državnega presejalnega programa Dora je največ žensk, med 75 in 80 odstotki, prišlo na presejalno mamografijo v izolsko, novogoriško in ptujsko splošno bolnišnico ter v UKC Maribor in Zdravstveni dom Maribor. Nekoliko slabši je bil odziv v ljubljanski regiji, kjer ženske vabijo na Onkološki inštitut Ljubljana, v zdravstvena domova Ljubljana in Domžale in Splošno bolnišnico Trbovlje. Tu so rentgensko slikali 73 odstotkov vabljenih.Slika po območnih enotah Zdravstvene zavarovalnice kaže naslednje: da se je junija na mamografijo odzvalo 79,8 odstotka žensk v enoti Koper, 78,8 odstotka v enoti Nova Gorica, 78,5 odstotka v enoti Maribor, 77,8 odstotka v enoti Krško, 77,2 odstotka v enoti Ravne na Koroškem, 76,1 odstotka v enoti Novo mesto, 75,3 odstotka v enoti Celje, 73,1 odstotka v enoti Ljubljana, 69 odstotkov v enoti Kranj in le 68,9 odstotka v enoti Murska Sobota.Rak dojk je sicer najpogostejši rak pri ženskah, letno jih v Sloveniji zboli okoli 1.300, večina po 50. letu. Cilj presejalnega programa je zmanjšanje umrljivosti za 25 do 30 odstotkov. V presejalni program Dora so vključene vse Slovenke med 50. in 69. letom, na presejalno mamografijo, t. j. rentgensko slikanje dojk, pa jih vabijo vsaki dve leti.V Dori ocenjujejo, da je za tretjinsko zmanjšanje umrljivosti za rakom dojk pomembno, da se presejalni program izvaja na ravni celotne države in da se slikanja dojk redno udeleži 70 odstotkov ali več ustreznih žensk. Analiza republiškega Registra raka za obdobje 2012–2016 je pokazala, da 99,6 odstotka žensk, ki jim odkrijejo raka dojk v programu Dora, živi pet let po diagnosticiranju bolezni.