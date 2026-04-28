Zastoj tovornjakov od Vrhnike do Postojne

Na primorski avtocesti je nastal zastoj tovornih vozil, ki sega od Vrhnike do Postojne. Vozni in odstavni pas sta bolj ali manj v celoti polna težkih tovornjakov, poroča novinarka Dela s terena. Tudi na promet.si »na več odsekih med Kozarjami in Postojno proti Kopru« beležijo »zastoj večinoma tovornih vozil«.

Tovornjaki so zasedli vozni in odstavni pas. FOTO: A. I.

Zastoji pa nastajajo tudi v smeri iz Kopra proti Ljubljani. »Na primorski avtocesti je pred pred Senožečami proti Ljubljani zaprt počasni pas,« opozarjajo pri Prometno-informacijskem centru. Razlog je okvara tovornega vozila. Za nameček je med Razdrtim in Postojno v smeri proti Ljubljani še delovna zapora.

Pot z avtomobilom iz Ljubljane do Kopra trenutno predvidoma traja približno uro in 20 minut, pot v obratno smer pa je približno deset minut hitrejša.