Primorska avtocesta proti Kopru zaprta zaradi prometne nesreče

Primorska avtocesta je zaradi prometne nesreče pri Ravbarkomandi zaprta v smeri proti Kopru, medtem ko promet proti Ljubljani poteka le po enem voznem pasu. Po podatkih prometnoinformacijskega centra zastoji nastajajo v obe smeri.

Nesreča se je zgodila okoli 7.23, ko sta trčila osebni avtomobil in tovornjak. Po prvih podatkih policije je šlo za lažjo prometno nesrečo.

Promet je oviran tudi na primorski avtocesti med Vrhniko in Dragomerom proti Ljubljani ter na glavni cesti Ljubljana–Kočevje na Lavrici, kjer se je zgodila prometna nesreča. Zastoji nastajajo še na štajerski, dolenjski, primorski in gorenjski avtocesti, pred predorom Karavanke proti Avstriji pa je kolona tovornih vozil dolga približno dva kilometra.