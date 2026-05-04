Po nedeljski prometni nesreči danes nova, avtocesta zaprta v obe smeri

Primorska avtocesta je med Postojno in Razdrtim zaprta v obe smeri zaradi prometne nesreče v delovni zapori. Obvoza sta urejena.

Z Uprave za zaščito in reševanje so sporočili, da se je nesreča zgodila ob 05.16 in da se je na bok prevrnilo tovorno vozilo, udeležen je bil tudi avtobus ukrajinske registracije. Gasilci PGD Postojna so zavarovali kraj dogodka in odklopili akumulator. Poškodovanega voznika so reševalci odpeljali na zdravljenje.

Obvozi so urejeni

Proti Ljubljani je promet na regionalno cesto preusmerjen na Razdrtem do Postojne, osebna vozila lahko avtocesto zapustijo že na Senožečah. Uvoz Postojna proti Ljubljani je možen, poroča prometnoinformacijski center.

Gneča na primorski avtocesti. FOTO: Promet.si

Proti Kopru je promet za osebna vozila preusmerjen na cesto Logatec-Razdrto. Med Ljubljano in Vipavsko dolino je promet preusmerjen na cesto Ajdovščina-Podkraj-Logatec, za tovorna vozila pa na cesto Ajdovščina-Col-Črni Vrh-Logatec.

Dela na avtocestah

Popolne zapore so še na štajerski avtocesti; zaprt je priključek Sneberje proti Ljubljani. Na vipavski hitri cesti je zaprt izvoz Vipava proti Novi Gorici. Na primorski avtocesti je zaprt uvoz Postojna proti Kopru, so še dodali na Prometno-informacijskem centru. Na gorenjski avtocesti pa je zaprt priključek Hrušica.