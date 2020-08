Primorska avtocesta zaprta zaradi gorečega vozila

Zaradi gorečega tovornega vozila je zaprta primorska avtocesta med priključkoma Vrhnika in Logatec proti Kopru. Obvoz za osebna vozila je možen po vzporedni regionalni cesti med obema priključkoma, je objavil Prometno-informacijski center za državne ceste.Med Vrhniko in Logatcem je zastoj dolg tri kilometre. Zastoj nastaja tudi pred izvozom Vrhnika proti Kopru, dolg je že poldrugi kilometer.Zastoji nastajajo tudi na mejnih prehodih s Hrvaško in na mejnem prehodu Pince, kjer je kolona vozil iz Madžarske v Slovenijo dolga dva kilometra.