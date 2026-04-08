Primorska avtocesta je spet prevozna

Primorska avtocesta je bila zaprta zaradi prometne nesreče med počivališčem Studenec in priključkom Postojna proti Ljubljani. Zaradi reševanja ponesrečenih in pristanka helikopterja je bila zaprta tudi proti Kopru. Nastal je zastoj v obe smeri. Za osebna vozila je možen obvoz Razdrto-Postojna, poroča prometnoinformacijski center.

Na ljubljanski severni obvoznici je zaradi nesreče oviran promet med razcepom Koseze in priključkom Dravlje proti Zadobrovi. Cesta Vrhnika-Horjul je zaprta pri Stari Vrhniki.

Na primorski avtocesti je zaradi nesreče oviran promet med priključkom Unec in počivališčem Ravbarkomanda proti Kopru.

Gneče in zastoji zaradi popoldanske prometne konice so na mestnih obvoznicah ter na cestah iz mestnih središč. Na ljubljanski severni obvoznici so zastoji v obe smeri.