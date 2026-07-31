Primorska avtocesta zaprta zaradi prometne nesreče v predoru Kastelec

Primorska avtocesta je zaprta zaradi prometne nesreče v predoru Kastelec proti Ljubljani, je sporočil Prometno informacijski center za državne ceste.

Za osebna vozila priporočajo obvoz po regionalni cesti Kastelec–Kozina.

Zaradi tehničnih težav je sicer skozi predor omejena hitrost vožnje tudi v smer Kopra.

Primorka je obremenjena tudi na drugih odsekih. Več kot 20-kilometrski zastoj je na avtocesti med priključkoma Unec in Brezovica v smeri Ljubljane. Večkilometrski zastoji pa nastajajo tudi na drugih odsekih primorske avtoceste proti Ljubljani.