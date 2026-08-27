Trije mrtvi na Primorki

Primorska avtocesta med Uncem in Ravbarkomando v smeri Kopra je zaprta zaradi prometne nesreče. Nastaja daljši zastoj, promet pa je močno upočasnjen. Iz koprske policije so sporočili, da so v nesreči umrli trije tuji državljani, eno osebo pa so hudo poškodovano s helikopterjem odpeljali na zdravljenje v bolnišnico.

Obvoz je za osebna vozila mogoč po regionalni cesti Logatec–Razdrto. Zaradi zapore bodo v kratkem uvedli tudi izločanje tovornih vozil: na primorski avtocesti pred Vrhniko proti Kopru ter na štajerski avtocesti med Blagovico in Kompoljami proti Ljubljani.

Prometnoinformacijski center voznike ujete v zastoju opozarja naj ne zapuščajo vozil, takšno dejanje je lahko nevarno.

Zaradi pristanka helikopterja je bila za krajši čas popolnoma zaprta tudi avtocesta v smeri Ljubljane med priključkoma Postojna in Unec, vendar je ta smer ponovno odprta.

Voznikom priporočajo, naj se območju nesreče, če je mogoče, izognejo in upoštevajo navodila pristojnih služb. Zaradi nesreče in povečanega prometa zastoji nastajajo tudi na drugih odsekih primorske avtoceste, med drugim med Logatcem in Postojno proti Kopru.

Huda prometna nesreča s smrtnim izidom

Policija je sporočila, da so bili ob 16.28 obveščeni o hudi prometni nesreči na avtocesti med Uncem in delovno zaporo pred Ravbarkomando. V nesreči sta bila udeležena tovorno vozilo in osebni avtomobil.

»Na kraj je bilo takoj napotenih več policijskih patrulj in gasilci. Po prvih podatkih je tovorno vozilo ostalo v okvari v odstavni niši. Voznik osebnega avtomobila je trčil v zadnji levi del priklopnega vozila. V osebnem avtomobilu je bilo pet oseb, vsi so državljani Severne Makedonije. Zdravnik je na kraju potrdil smrt treh oseb, eno poškodovano osebo so s helikopterjem odpeljali v bolnišnico, z reševalnim vozilom so odpeljali v bolnišnico tudi poškodovanega voznika osebnega avtomobila«.

Ogled kraja še poteka, na kraju nesreče pa policisti pričakujejo tudi državno tožilko in preiskovalno sodnico. Avtocesta proti Kopru je še vedno zaprta, izločanje vozil pa je urejeno na izvozu Unec. Trenutno policisti še rešujejo ujeta vozila v koloni, tovorna vozila pa se izločajo pri Logatcu.