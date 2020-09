Primorska in Notranjska na nemškem rdečem seznamu

Ključni poudarki: Nemčija je na svoj rdeči seznam uvrstila slovenski regiji Primorska in Notranjska.

Po včeraj objavljenih vladnih podatkih je bilo v Sloveniji nazadnje v sredo potrjenih 136 novih okužb, en človek je zaradi koronavirusa umrl. Izvedenih je bilo 2616 testov.

7.27 V karanteni tudi podpredsednik evropske komisije Valdis Dombrovskis

7.15 Slovenija med članicami EU, ki so v pandemiji najbolj nesorazmerno omejile svoboščine

6,45 Omejitve v gostinstvu nekoliko manjše

6.00 Nemčija na rdeči seznam od slovenskih regij uvrstila Primorsko in Notranjsko

6.00 Glasbeno industrijo bi lahko zapustila tretjina britanskih glasbenikov

Zaradi stika z osebo, okuženo z novim koronavirusom, je v karanteni pristal tudi podpredsednik evropske komisije. Gre za še enega visokega evropskega politika, ki mora ostati v domači samoizolaciji, potem ko je pred kratkim enaka usoda doletela predsednika evropskega svetain nemškega zunanjega ministraKot je v sredo zvečer sporočil Dombrovskis, je bila na testiranju na okužbo z novim koronavirusom pozitivna ena od oseb, s katerimi je bil v stiku na srečanju v začetku tedna. Sam nima nikakršnih simptomov in se počuti dobro. Na srečanju so poleg tega upoštevali pravila medsebojne razdalje, je prek twitterja še sporočil politik, ki prihaja iz Latvije.Slovenija je med članicami EU, ki so v pandemiji covida-19 najbolj nesorazmerno omejile svoboščine, v danes objavljenem poročilu o demokraciji v času pandemije ugotavljata organizaciji Greenpeace in Civil Liberties Union for Europe. Poudarjata, da je slovenska vlada boj proti pandemiji uporabila kot izgovor za omejevanje kritikov oblasti.Poročilo z naslovom Locking Down Critical Voices (Zaklepanje kritičnih glasov/Karantena za kritične glasove) ugotavlja, da so med pandemijo vlade več članic Unije nesorazmerno omejile svoboščine. Več kot polovica jih ni zaščitila pravice do mirnega združevanja. Številne, med njimi Slovenija, Nemčija, Nizozemska, Poljska, Romunija in Španija, so omejile dostop javnosti do informacij in sodelovanja pri odločanju. Nekatere, med njimi najbolj izstopata Madžarska in Romunija, so omejile tudi svobodo govora.V Sloveniji je vlada močno omejila svobodo zbiranja, ob tem pa tudi spodbujala uporabo digitalne tehnologije za sledenje protestnikom. Napadala je tudi svobodo medijev, omejila dostop do informacij ter uporabila hitre postopke, da je znižala okoljske standarde, navaja poročilo.Vlada je včeraj zvečer spremenila odlok o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikov. Odslej bo tako gostinsko dejavnost po 22.30 možno opravljati v primerih sobne strežbe ter za osebni prevzem jedi in pijač. Gostje, ki bodo ob 22.30 še v lokalih, pa bodo morali obisk zaključiti najkasneje v 30 oziroma 60 minutah.Nemčija je danes med rizične dežele zaradi novega koronavirusa uvrstila slovenski pokrajini Primorska in Notranjska. Prav tako so seznam rdečih območij danes razširili na še druge pokrajine v Franciji, Avstriji, Češki in med drugim tudi na Hrvaškem. V Berlinu odsvetujejo vsa potovanja na tovrstna tvegana območja zaradi covida-19.Za vse, ki želijo vstopiti v Nemčijo in so bili v zadnjih 14 dneh na teh tveganih območjih, je obvezna karantena.Oceno, katero območje se uvrsti na nemški rdeči seznam, sprejemajo skupaj nemška ministrstva za zdravje, zunanje zadeve in notranje zadeve.Načeloma se na ta seznam uvrstijo območja, v katerih so v zadnjih sedmih dneh zabeležili več kot 50 novih okužb s koronavirusom na 100.000 prebivalcev. Upoštevajo pa se tudi drugi kriteriji, navaja Inštitut Roberta Kocha na svoji spletni strani.Glede na anketo britanskega sindikata glasbenikov 34 odstotkov vprašanih razmišlja o popolni zapustitvi industrije zaradi trenutne pandemije. Tretjina glasbenikov prav tako ne more dostopati do krizne podpore. Sindikat je zaradi »pomanjkanja razumevanja« kritičen do ministrstev za finance ter za digitalno, kulturo, medije in šport.Kot navaja britanski The Guardian, je na anketo odgovarjalo 2000 članov sindikata. Skoraj polovica jih je delo že našla zunaj industrije, 70 odstotkov pa jih ne more opravljati več kot četrtine običajnega dela. V oktobru se bosta zaključila programa podpore za osebe na prisilnih dopustih in samozaposlene. Od vprašanih jih je 87 odstotkov odgovorilo, da bodo zaradi tega v denarni stiski.Tajnik sindikataje povedal, da bodo šli glasbeniki v jesen in zimo brez mesecev dela ter finančne podpore vlade, kar je »šokantno za industrijo, ki je vredna 5,6 milijarde evrov«.