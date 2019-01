FOTO:Primorska univerza med tožbami in izplačili

Na delovnem sodišču sta se v minulih dneh zvrstili dve obravnavi, kjer nekdanja zaposlena na Univerzi na Primorskem (UP) zahtevata odškodnino v višini petih plač, kar naj bi jima pripadalo po kolektivni pogodbi glede na pravnomočno dokazano nezakonito odpoved delovnega razmerja. Rektorja UP Dragana Marušiča pa predvidoma čaka še vrsta podobnih tožb, ki so jih vložili pred tremi leti odpuščeni profesorji.»To, kar je zdaj na delovnem sodišču, je nadaljevanje mojega boja za popravo krivic,« pravi Astrid Prašnikar, ki je pred dobrimi tremi leti izgubila službo kot direktorica študentskih domov, ki delujejo v okviru UP. Na ...

Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete in zakupite dostop do vsebin po vaši meri.

Prijava za obstoječe uporabnike Obstoječi uporabniki Delovega digitalnega paketa se prijavite za celovit dostop do vsebin:

Prijava

Hitra SMS-koda Enostavni dostop do vsebin brez registracije: pošljite SMS z vsebino: DELO1 za enodnevni dostop do digitalnega Dela (1,40 EUR) ali DELO7 za tedenski dostop do Dela (8,40 EUR) na številko 6611. Prejeto kodo prepišite tukaj in takoj boste imeli aktiven dostop: Prijava s hitro kodo

Vaša SMS-koda ni veljavna. Storitev je na voljo uporabnikom Telekoma in A1. Na tej napravi bo dostop omogočen takoj. Na ostalih vaših napravah se lahko prijavite z uporabniškim imenom, ki je sestavljeno iz telefonske številke s predpono gsm_ (primer: gsm_040123456). Zadnje prejeto SMS-geslo je vaše geslo za vstop. Brez skrbi: nakup je enkraten in ga ne bomo samodejno obnavljali.