Primoža Dolenca v celoti podprli za položaj guvernerja Banke Slovenije

Mandatno-volilna komisija državnega zbora (MVK) je z desetimi glasovi za in nobenim proti podprla kandidaturo Primoža Dolenca za guvernerja Banke Slovenije. Podprli so ga v koaliciji, glasovanja so se vzdržali v NSi, članov MVK iz vrst SDS pa na seji ni bilo. Prav tako so za nadzornika Slovenskega državnega holdinga (SDH) podprli Gregorja Rovanška in Luko Steinerja.

Namestniku guvernerja Banke Slovenije Primožu Dolencu, ki to ustanovo vodi že več kot leto dni, se tako na redni seji državnega zbora obeta imenovanje na guvernerski položaj.

Dolenc je slovensko centralno banko doslej kot namestnik vodil dvakrat. Njen viceguverner je prvič postal aprila 2016, z majem 2018 je kot namestnik guvernerja po odstopu takratnega guvernerja Boštjana Jazbeca prevzel njeno vodenje. Nato se je potegoval za mesto guvernerja, a je v DZ dobil le 30 glasov poslancev. Banko Slovenije je vodil vse do januarja 2019, ko je guvernersko mesto zasedel Boštjan Vasle. Viceguverner je nato znova postal jeseni 2022, tudi Vasle ga je postavil za svojega namestnika. Dolenc vnovič vodi Banko Slovenije od 8. januarja lani, ko se je Vasletu iztekel mandat.

Predlog za njegovo imenovanje je podala predsednica republike Nataša Pirc Musar, ki je po dolgotrajnih usklajevanjih s poslanskimi skupinami ugotovila, da uživa zadostno podporo.

Pirc Musarjeva je namreč na to mesto oktobra 2024 predlagala nekdanjega premiera in finančnega ministra Antona Ropa, a ga državni zbor ni potrdil. V koaliciji so nato vztrajali pri državni sekretarki na ministrstvu za finance Saši Jazbec, a je predsednica ni predlagala, saj da je pri njej zaznala potencialen konflikt interesov. Drugi kandidati koalicije niso prepričali. Predsednica je tako lansko jesen razpis za guvernerja ponovila.

Banka Slovenije naj bi delovala nemoteno

Državni zbor bo o kandidatu za šestega guvernerja Banke Slovenije Dolencu glasoval v torek, 3. februarja. Kandidat za imenovanje na tajnem glasovanju potrebuje 46 poslanskih glasov. Če bo glasovanje uspelo, bo v Banki Slovenije stekel postopek ugotavljanja usklajenosti izvoljenega kandidata z določbami člena zakona o Banki Slovenije glede nezdružljivosti opravljanja funkcij s funkcijo guvernerja.

Predlog za imenovanje Primoža Dolenca je podala predsednica republike Nataša Pirc Musar. FOTO: Črt Piksi/Delo

Banka Slovenije sicer kljub dejstvu, da jo vodi namestnik guvernerja, deluje nemoteno. Dolenc je lansko jesen ocenil, da prav tako ni negativnega učinka na ugled ustanove, čeprav ta nima uradne glasovalne pravice v svetu Evropske centralne banke (ECB).

Dolenc je doktor ekonomskih znanosti z dolgoletnimi izkušnjami na področju visokošolskega izobraževanja o financah, makroekonomiji in bančništvu. Njegova poklicna pot obsega delo na ministrstvu za finance, v gospodarstvu ter tudi v poslovnih bankah Abanka Vipa in Deželna banka Slovenije, so ob podaji predloga navedli v uradu predsednice republike.

Rovanšek in Steiner imenovana za petletno obdobje

MVK je sicer med drugim glasovala o predlogu vlade za imenovanje nadzornikov Slovenskega državnega holdinga (SDH) in z desetimi glasovi za in nobenim proti podprla Gregorja Rovanška in Luko Steinerja. Prav tako so ju podprli v koaliciji, NSi pa je bila vzdržana.

Kandidata, ki bi bila imenovana za petletno mandatno obdobje, po navedbah vlade skladno z zakonom o SDH ustrezno dopolnjujeta obstoječo sestavo nadzornega sveta holdinga po strokovnem znanju in kompetencah. Zakon namreč določa, da morajo biti vanj imenovani strokovnjaki za finance, korporativno upravljanje, upravljanje obveznosti in premoženja ter korporacijsko pravo.

Nadzorni svet ima po zakonu pet članov, nepopoln pa je, ker je konec leta 2023 mandat potekel dotedanji prvi nadzornici Karmen Dietner, lani poleti pa še Ivanu Simiču.