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    PREMIUM   D+   |   Slovenija

    Pripenjanje z varnostnim pasom še vedno ni samoumevno

    Letos že skoraj 1900 prekrškov zaradi nepripetosti na zadnjih sedežih.
    Varnostni pas je treba uporabljati na vsaki vožnji in na vsakem sedežu. FOTO: Duel Connect Images Via Afp
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    Varnostni pas je treba uporabljati na vsaki vožnji in na vsakem sedežu. FOTO: Duel Connect Images Via Afp
    Gašper Boncelj
    5. 8. 2026 | 18:00
    2:48
    A+A-
    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu
    V lanskem letu je bilo v prometnih nesrečah usodnih primerov zaradi neprivezanosti z varnostnim pasom precej. Drugače kot bi si morda mislili, pripenjanje z varnostnim pasom pri nas še vedno ni samoumevno, tudi izrečenih kazni za tovrstni prekršek ni malo. Koliko se pravzaprav (ne)pripenjamo? Po podatkih policije so letos do prvih dneh avgusta ugotovili 1868 kršitev zaradi neuporabe varnostnega pasu na zadnjih sedežih v vozilu. V letu 2025 (gledano skozi celo leto) je bilo teh kršitev ugotovljenih 3800, v letu 2024 3600. Kršitev zaradi nepripetosti spredaj so policisti ugotovili še bistveno več. Kot so nam povedali na policiji, so pri nadzoru cestnega prometa in pri opravljanju drugih nalog policije ves čas pozorni na (ne)uporabo varnostnega pasu pri voznikih in potnikih v vozilih. Pri ...
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