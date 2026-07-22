Pripor za osumljenca umora partnerke v Vuhredu

39-letnemu osumljencu za umor 36-letne partnerke v Vuhredu je preiskovalni sodnik danes odredil pripor. Očitajo mu kaznivo dejanje umora, ki ga je po navedbah policije storil na grozovit in zahrbten način.

Pripor se po sklepu preiskovalnega sodnika glede na zakon o kazenskem postopku odredi za največ mesec dni od dneva, ko je bila obdolžencu vzeta prostost.

Policisti so v ponedeljek nekaj pred 1. uro prejeli obvestilo, da je v Vuhredu 39-letnik z nožem poškodoval 36-letno partnerko, ta pa je na kraju dogodka umrla. Moški je s kraja dogodka pobegnil, žrtev pa je ob prihodu domov našel njun sin.

Policisti so 39-letnika po skoraj 24-urnem iskanju prijeli v ponedeljek okoli 23.20. Za kaznivo dejanje umora, ki ga očitajo osumljenemu, sicer državljanu Bosne in Hercegovine, je zagrožena kazen najmanj 15 let zapora.