OECD: Ljudje v Sloveniji morajo delati dlje

Slovenija mora ljudi spodbuditi, da bodo delali dlje, in pripraviti reformo pokojninskega sistema, da bo finančno vzdržen in bo hkrati omogočal razmeroma dostojen življenjski standard upokojencev, sta le dva od predlogov strokovnjakov Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) in evropske komisije (EK) ob koncu analize veljavne pokojninske in invalidske zakonodaje. Njihove ugotovitve naj bi bile priporočilo za prenovo sistema, ki naj bi bil, po napovedih ministrstva za delo, družino in socialne zadeve (MDDSZ), v sodelovanju s socialnimi partnerji in strokovno javnostjo, pripravljen konec leta 2024.