FOTO:Pripravljajo se na hudo uro (FOTO)

FOTO: Mateja Kotnik

Dravograd – Reka Drava, ki je na dveh manjših mestih v Dravogradu že prestopila bregove, bo v prihodnjih urah le še naraščala. Z regijskega centra za obveščanje v Slovenj Gradcu so sporočili, da bo pretok reke na hidroelektrarni v Dravogradu med 15. uro in polnočjo predvidoma dosegel 1350 metrov na sekundo.Po podatkih hidrologov z Agencije za okolje (Arso) je pretok reke Drave na meji z Avstrijo ustaljen pri okoli 1100 m3/s, a se bo povečeval. Tekom popoldneva se bo predvidoma postopno povečal do vrednosti 1350 m3/s, do torka zjutraj na 1700 m3/s, v torek čez dan pa bo lahko po zadnjih napovedih dosegel tudi do 2100 m3/s. Trenutno se reka Drava razliva v spodnjem toku, ob predvidenem naraščanju je v torek možno poplavljanje vzdolž celotnega toka.Ljudi, ki živijo na ogroženih območjih, pozivajo, naj izvedejo vse možne zaščitne ukrepe pred morebitnim poplavljanjem. Če bo pretok Drave dosegel kritično točko, bodo vključili sirene.V Dravogradu so že aktivirali štab civilne zaščite. Na delu je okoli trideset gasilcev, ki polnijo protipoplavne vreče in jih nameščajo na najbolj ogrožena območja ob Dravi. Vreče s peskom polnijo tudi policisti na Meži. »Pripravljamo se na najhujši scenarij, čeprav upamo, da se ne bo uresničil,« je povedal dravograjski podžupanPo napovedih naj bi pretok reke jutri dosegel 1900 kubičnih metrov na sekundo, kar pomeni razlivanje reke na nižjeležečih krajih ob Dravi.V Dravogradu, Vuzenici, na Muti, v Radljah ob Dravi in Podvelki se na morebitne poplave pripravljajo le šest let po katastrofalnih poplavah, ki so 5. in 6. novembra 2012 v celotnem porečju Drave, od meje z Avstrijo do meje s Hrvaško, za seboj pustile pravo razdejanje.