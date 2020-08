FOTO:Pripravljeni, če se epidemiološka slika poslabša?

Ljubljana – »Epidemija oziroma pandemija je postala del realnosti našega sveta, vzgojni zavodi seveda nismo izvzeti. Sama aktualnega stanja ne razumem in ne doživljam kot izziv,« razmišlja dr. Leonida Zalokar, ravnateljica Vzgojnega zavoda Planina, kjer skrbijo za otroke in mladostnike s čustvenimi in vedenjskimi težavami.»Naše delo v vzgojnem zavodu moramo sproti prilagajati tako, da omogočimo čim večjo varnost našim otrokom in mladostnikom ter zaposlenim. Pri tem pa ne smemo pozabiti, da je socializacija eden od temeljnih dejavnikov za zdrav psihosocialni razvoj otrok. Prav zaradi tega je treba nedruženje otrok oziroma ...