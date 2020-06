Pripravljeni na gradnjo novih kapacitet za starejše

Dnevni center za starejše, ki potrebujejo pomoč

Rezultati razpisa, s katerim bi lahko olajšali življenje svojcev in starejših, ki so doma, bodo znani avgusta, pravi Milena Dular, direktorica DSO Novo mesto.

Novogradnja ne bo rešila vseh težav

Zadnji dom za starejše občane je bil v Sloveniji zgrajen leta 2008. Sedanja vlada načrtuje ureditev najmanj 1100 novih mest v domovih za starejše oziroma bo s tokratnim razpisom zagotovila 30 enot po vsej Sloveniji. Rezultati razpisa glede objekta v DSO Novo mesto, s katerim bi zagotovili dnevno varstvo in začasne namestitve za starejše, bodo znani avgusta.

– V Domu starejših občanov Novo mesto upajo, da bodo uspešni na razpisu države za gradnjo objekta, s katerim bi zagotovili dnevno varstvo in začasne namestitve za starejše. »S to naložbo bi več starejšim, ki potrebujejo pomoč, zagotovili, da dlje ostanejo v domači oskrbi,« pravi, direktorica DSO Novo mesto.Pred dnevi so v DSO Novo mesto pridobili gradbeno dovoljenje za gradnjo okoli 2,2 milijona evrov vredne stavbe, ki bo s hodnikom povezana z matično stavbo. Tloris stavbe bo znašal okoli 600 kvadratih metrov in dve nadstropji, v njej bodo izvajali dva programa: dnevni center za starejše in začasno namestitev.Dnevni center bo nova pridobitev za novomeški dom starejših in uresničitev želja tistih, ki so v domači oskrbi. Tako je pred leti, ko so imeli v svojem programu Pomoč družini na domu okoli 150 starejših – zdaj jih je tristo – pokazala anketa: več kot 30 starejših bi redno ali občasno obiskovalo dnevni center. »V domu imamo bogato družabno življenje,« je pojasnila direktorica.Dnevni center so si zamislili tako, da bi bil pomemben predvsem za starejše, ki potrebujejo pomoč, ne pa toliko za tiste, ki so še aktivni. »Iz doma bi jih hodili iskat, da bi jih odpeljali v dnevni center, potem pa bi jih vozili tudi domov,« je dejala Milena Dular, ki pravi, da bi lahko bili pri njih tudi deset ur, torej ves čas, ko svojcev ni doma. V tem času bi jim zagotavljali celovito oskrbo.Drug program, ki ga želijo z novo stavbo razširiti, je začasna namestitev starejših. Svojci v DSO Novo mesto lahko že zdaj namestijo starejšega za čas do treh mesecev, torej po operaciji, rehabilitaciji, za čas, ko gredo na dopust … Vendar je to težko izvedljivo, ker nimajo dovolj kapacitet in ker je povpraševanje veliko predvsem v določenih obdobjih leta. »Za svojce, ki doma skrbijo za starejšega člana družine, je zelo pomembno, da ga lahko takrat, ko to potrebujejo, k nam namestijo za 14 dni ali en mesec ter jih v tem času ne skrbi, kaj se dogaja z njim,« pravi Milena Dular.Z novo stavbo oziroma z novima programoma bi zaokrožili skrb za starejše na upravni enoti Novo mesto oziroma na območju osmih občin. »Deinstitucionalizacija, ko z različnimi programi pomagamo svojcem, da za starejšega skrbijo doma oziroma da starejši ostane v domačem okolju, je pomembnejša kot gradnja manjših enot domov starejših občanov,« pravi Dularjeva.Z načrtovano naložbo pa na območju UE Novo mesto ne bodo rešili vseh težav na področju oskrbe starejših., župan mestne občine Novo mesto, dodaja, da bi potrebovali še najmanj 150 postelj za starejše: »Kratkoročna rešitev bi bila tudi to, da bi oddelek Centra Dolfke Boštjančič, ki deluje v DSO Novo mesto, preselili na drugo lokacijo in s tem pridobili prostore za nadgradnjo sedanjih kapacitet DSO.«Rezultati razpisa glede objekta pri DSO Novo mesto bodo znani avgusta.