FOTO:Pripravljeni na sprejem bolnikov

Novo mesto – V Splošni bolnišnici Novo mesto so preuredili staro interno bolnišnico, kjer bodo po tem, ko bodo zapolnili kapacitete Infekcijske klinike Ljubljana in Bolnišnice Golnik, sprejemali bolnike s covidom-19.



Direktorica SB Novo mesto Milena Kramar Zupan pravi, da bodo lahko sprejeli do 80 pacientov, imajo pa 20 respiratorjev.



Doslej so v njihovi bolnišnici opravili več kot 600 brisov, od tega je bilo 46 pozitivnih. 23 bolnikov so napotili v UKC Ljubljana ali na Golnik, preostali pa so v domači oskrbi in samoizolaciji.