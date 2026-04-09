Pripravljeni so se pogovarjati, ampak tudi iti na ceste

»Ta vladni mandat bo zelo drugačen, kot je bil prejšnji,« je prepričan Branimir Štrukelj, ki je bil na včerajšnjem kongresu kot edini kandidat ponovno potrjen za predsednika Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije, v katerem so, podobno kot dan prej gospodarske organizacije, prihodnji vladi, katerakoli že bo, sporočili, katere zaveze pričakujejo v koalicijski pogodbi. Njihove zahteve zadevajo iste točke, kot se delodajalske, pogledi pa so bolj ali manj diametralno nasprotni.

Barbara Hočevar

Po volitvah so v Sloveniji razmere nepregledne in nepredvidljive. Zaskrbljeni smo, kaj se bo zgodilo s socialno državo, ocenjujejo v največji sindikalni centrali v javnem sektorju, kjer dvajsetletnico zaznamujejo tudi z resolucijo Za socialno in solidarno Slovenijo. »Preprosto želimo vsem v tej državi sporočiti, da bomo branili tiste elemente, ki pomenijo solidarnost, pomoč tistim, ki jo potrebujejo, ohranitev tega, kar piše v ustavi, da je Slovenija tudi socialna država. Socialnim partnerjem za stabilno prihodnost v teh nestabilnih in nepredvidljivih časih predlagamo, da sklenemo socialni sporazum, ki bo ohranil te ključne elemente, zaradi katerih je Slovenija v svetovnem merilu visoko po kakovosti življenja,« je sporočil vodja konfederacije osmih sindikatov s skupaj več kot 71.000 člani.

»V prejšnjem vladnem mandatu smo s stališča zaposlenih izboljševali pogoje dela, od zakona o delovnih razmerjih do sistema plač, pokojninske reforme, dolgotrajne oskrbe in zdravstvenih sprememb. Na volitvah je nastal premik, da so več podpore dobile tiste stranke, ki so izrazito na strani kapitala, razbremenitve in tako naprej. Zdi se, da bo bitka precej trša, bojim se, da bomo v veliki meri branili doseženo in poskušali nevtralizirati neoliberalne tendence, ki se zdaj očitno pojavljajo tudi pri nekaterih strankah, ki v prejšnjem mandatu teh liberalnih nog še niso kazale,« meni Štrukelj. Prav zaostrene razmere so bile eden od vzrokov, da se je odločil ostati na čelu organizacije, saj meni, da bi 20 let izkušenj, poleg tega pa je že tri desetletja glavni tajnik Sviza, »v primeru nepredvidljive situacije znale priti prav zaposlenim v javnem sektorju«.

Zavedajo se, da ni verjetno, da bi se vlada sestavila brez vsaj ene stranke z neoliberalnimi težnjami. »Zaradi tega tudi naša resolucija, ki kaže, da predpostavljamo, da bodo nekatere pridobitve, ki so dobre za zaposlene, napadene. Vnaprej sporočamo, da jih bomo branili z vsemi sredstvi, ki jih imamo na voljo, kajti ne sme se ponoviti, kar se je dogajalo v času varčevalnih ukrepov, da so glavno težo nosili delavke in delavci, kapital pa se je v deležu bruto domačega proizvoda povečal,« je odločen Štrukelj, ki ocenjuje, da je KSJS, ena od sedmih reprezentativnih sindikalnih central, članic ekonomsko-socialnega sveta, od leta 2006 postala eden od ključnih dejavnikov, ki vplivajo na ekonomske in socialne politike v državi.

So proti zniževanju davkov, predvsem če je želja omejiti prispevke najbolje plačanim, nasprotujejo kakršnimkoli posegom v plačni sistem, naj gre za spremembe terminov zviševanja plač ali za napovedi, da bi posamezne dele izvzeli iz enotnega plačnega sistema. Po njihovi presoji je šla zdravstvena reforma v pravo smer utrjevanja javnega zdravstva in ne bodo privolili v to, da se jo razgradi, saj bi to pomenilo poglabljanje razlik v državi. Kljub številnim težavam, ki se kažejo, podpirajo tudi dolgotrajno oskrbo. »Pripravljeni smo se pogovarjati, a hkrati se bomo pripravljali tudi na to, da bomo šli na ceste, če bo treba,« je poudaril Štrukelj in spomnil na splošno stavko v javnem sektorju leta 2013, s katero so, kot se je izrazil, dokazali, da so tudi operativno sposobni, s protesti pa so sprožili tudi spontano gibanje skupaj s kolegi iz zasebnega sektorja in civilno družbo proti degradaciji socialne države.