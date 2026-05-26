Pripravljeni tako na zbiranje podpisov kot na sodišče

Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je kot prvi dan za zbiranje podpisov volivcev v podporo zahtevi sindikatov in nevladnih organizacij za razpis referenduma o interventnem zakonu določil ponedeljek, 1. junija. A bodo poslanci že prej odločali, ali je ljudsko odločanje, zaradi vsebin, ki zadevajo davke in prispevke, sploh dopustno. Danes bo znano, kdaj bodo glasovali o tem sklepu, pa tudi, kdaj bo pred poslanci zakon o delovnih razmerjih, s katerim bi SDS in NSi ukinili avtomatični odtegljaj od plače za plačilo sindikalne članarine.

Petintridesetdnevni rok za predložitev 40.000 overjenih podpisov volivcev bi se po tej časovnici iztekel 5. julija. Sindikati zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, kot so ga poimenovali poslanci Demokratov, Resnice in trojčka okoli NSi, nasprotujejo iz več razlogov – trdijo, da je to zakon za razkroj in ne za razvoj države, ki bi povzročil skoraj milijardni primanjkljaj v javni blagajni, in to tudi s kapico, od katere bo imel korist le odstotek najbolje plačanih v državi.