FOTO:Prišli vsi dobitniki medalj paraolimpijskih iger iz Ria

Celje, Laško – Dvorana Zlatorog v Celju bo še danes in jutri prizorišče tekmovanj v namiznem tenisu za športnike invalide. Finalne tekme bodo jutri opoldne, favoritov je več. Tudi zato, ker se svetovnega prvenstva udeleži več najboljših igralcev kakor paraolimpijskih iger. Med njimi so tudi taki, ki se merijo s povsem zdravimi igralci namiznega tenisa. »Imamo res vse najboljše igralce na kupu. Niti eden ne manjka. Vsi dobitniki medalj s paraolimpijskih iger v Riu so tukaj. In tudi tisti, ki so igrali z zdravimi pred štirinajstimi dnevi na evropskem prvenstvu v Španiji in prišli do četrtfinala. Prej je vedno veljalo, da so paraolimpijci pač invalidi. Pa so se ...