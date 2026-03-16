Ministrica o akciji Black Cubea: To je neposreden napad na suverenost države

Volilno kampanjo pred državnozborskimi volitvami so pretresli prisluhi, ki so prišli na plan na anonimnih profilih družbenih omrežij, zdaj jo pretresa razkrivanje njihovega ozadja, ki po prepričanju Nike Kovač in raziskovalnega novinarja tednika Mladina Boruta Mekine vodi do izraelske organizacije Black Cube in srečanj Dana Zorelle ter Giora Eilande, ključnih imen te organizacije, z Janezom Janšo. Izza prisluhov naj bi bili izraelski zasebni agenti.

Za Slovenijo so pomembne akcije Black Cubea na Madžarskem v letih 2018 in 2022 pred njihovimi volitvami, kjer so se s podobnimi metodami kot sedaj v Sloveniji lotili njihovih nevladnih organizacij in novinarjev. Metode so bile praktično vsepovsod identične – ustanovijo lažna podjetja, lažne profile in uporabljajo lažne telefonske številke, napadejo cilje. Po napadu pa vsi podatki izginejo, v javnost material distribuirajo anonimno.

Fajon: Razkrita je vez med zasebno izraelsko agencijo in SDS

Na razkritja se je odzvala zunanja ministrica Tanja Fajon, ki se danes v Bruslju udeležuje zasedanja zunanjih ministrov EU, katerega osrednja tema je vojna na Bližnjem vzhodu. Prepričana je, da je bil danes slovenski javnosti razkrit napad na demokracijo v obliki širokega tujega vmešavanja zasebne obveščevalne službe Izraelcev.

»To je neposreden napad na suverenost države, tudi na zaupanje volivcev v poštenost volitev. Razkrita je vez med zasebno izraelsko agencijo in SDS. Spremljamo podobno zgodbo kot v Romuniji. Ne želim, da se nam zgodi romunski scenarij.« meni. Povedala je še, da je tudi pritisk vplival na odločitev katerega ministra, ko so odločali o pridružitvi tožbi Južne Afrike proti Izraelu.

V Levici pričakujejo preiskavo pristojnih organov

V Levici so se odzvali s trditvijo, da predstavljeni dokazi implicirajo vpletenost izraelske zasebne obveščevalne agencije Black Cube, ki ima globoke povezave z izraelsko vlado in obveščevalnimi službami ter dolgoletno zgodovino spodkopavanja demokratičnih volitev in sodnih procesov, med drugim v podporo režimu Viktorja Orbána na Madžarskem.

»Razkritja odstirajo okoliščine, v katerih je prejšnji teden prišlo do padca odločitve o priključitvi tožbi proti Izraelu pred mednarodnim sodiščem ICJ. Razkritja tudi vnovič dokazujejo, kako pomembne so prihajajoče volitve. Anže Logar je namreč tisti, ki je kot Janšev minister za zunanje zadeve leta 2021 podpisal memorandum o sodelovanju med Slovenijo in Izraelom na področju kibernetske varnosti, za katerega se zdaj izkazuje, da predstavlja tveganje za našo varnostno infrastrukturo in nacionalno suverenost. Janša sam je večkrat obiskal Izrael in prijateljuje z Netanjahujem, prav tako pa tudi z Orbánom, ki je dokazano naročnik in uporabnik izraelske vohunske tehnologije Pegasus proti novinarjem, kritikom in tekmecem,« so zapisali.

Pričakujejo, da bodo pristojni organi »nemudoma začeli s preiskavo, saj tovrstno sodelovanje s tujimi službami predstavlja resen napad na suverenost in demokratične volitve, ki so pred nami«.