FOTO:Pričanje Simone Drenik bo odločilno

»Pričakujem, da bodo vsi govorili resnico,« odgovarja Matej Tonin, predsednik komisije za nadzor varnostno obveščevalnih služb (Knovs), na vprašanje o svojih pričakovanjih. Jutri bodo namreč parlamentarci, ki so pristojni za nadzor in ne za preiskovanje, opravili pogovor tudi z osrednjima akterjema arbitražne prisluškovalne afere iz leta 2015. In dobili bomo odgovor na vprašanje ali bo Simona Drenik obračunala s svojim nekdanjim nadrejenim, tedaj zunanjim ministrom, Karlom Erjavcem.Pred štirimi leti je prek srbskih in hrvaških medijev prišel v javnost posnetek pogovora med Jernejem Sekolcem, slovenskim arbitrom, ter Simono ...

Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete in zakupite dostop do vsebin po vaši meri.

Prijava za obstoječe uporabnike Obstoječi uporabniki Delovega digitalnega paketa se prijavite za celovit dostop do vsebin:

Prijava

Hitra SMS-koda Enostavni dostop do vsebin brez registracije: pošljite SMS z vsebino: DELO1 za enodnevni dostop do digitalnega Dela (1,40 EUR) ali DELO7 za tedenski dostop do Dela (8,40 EUR) na številko 6611. Prejeto kodo prepišite tukaj in takoj boste imeli aktiven dostop: Prijava s hitro kodo

Vaša SMS-koda ni veljavna. Storitev je na voljo uporabnikom Telekoma in A1. Na tej napravi bo dostop omogočen takoj. Na ostalih vaših napravah se lahko prijavite z uporabniškim imenom, ki je sestavljeno iz telefonske številke s predpono gsm_ (primer: gsm_040123456). Zadnje prejeto SMS-geslo je vaše geslo za vstop. Brez skrbi: nakup je enkraten in ga ne bomo samodejno obnavljali.